US-Runde 10 in Detroit: Zeitplan und Vorschau

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen in Detroit in ihre 10. Runde und an der Tabellenspitze der 450er Klasse bleibt es eng. Cooper Webb (KTM) geht als Tabellenführer an den Start und Ken Roczen (Suzuki) ist bereit.

Im komplett überdachten Ford Field von Detroit, das Platz für mehr als 60.000 Zuschauer bietet, wird an diesem Wochenende der 10. Lauf der US Supercrossmeisterschaften ausgetragen. Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb wird in dieser Saison erstmals mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden an den Start gehen. Aber sein Vorsprung ist mit einem Punkt äußerst knapp. HRC-Werksfahrer Chase Sexton, der in den letzten Rennen immer wieder stürzte, hat auf P3 einen Rückstand von 13 Punkten. Damit bleibt es in der Meisterschaft weiterhin spannend.

Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha) hat in Detroit bereits viermal gewonnen: 2015, 2017, 2019 und 2022. Er wird in Michigan alles daran setzten, sich wieder an die Spitze der Tabelle zu setzen.

Nach seinem Sieg in Indianapolis kann der deutsche HEP-Suzuki-Pilot Ken Roczen in Detroit nun auch mit einer Extra-Portion Selbstvertrauen starten. Der Thüringer rangiert in der Meisterschaft zwar weiterhin auf P5, hat aber nur noch 2 Punkte Rückstand zu Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson auf Rang 4.

Meisterschaftsstand nach Lauf 9 von 17:

1. Cooper Webb (USA), KTM, 202

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 201, (-1)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 189, (-13)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 166, (-36)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 164, (-38)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 155, (-47)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 154, (-48)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 119, (-83)

9. Dean Wilson (GB), Honda, 93, (-109)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 92, (-110)

Die 250er Ostküstenmeisterschaften gehen in Detroit in ihre 6. Runde. Diese Meisterschaft wird weiterhin vom australischen HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence dominiert, der nach seinem 4. Triumph in der laufenden Saison einen Vorsprung von 22 Punkten vor Max Anstie (Honda) hat. Der französische MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) hat sich vorgenommen, seine Startprobleme in den Griff zu bekommen. Der Red Bull KTM Werksfahrer rangiert nach 5 von 10 Läufen auf Tabellenrang 8.

Tabellenstand 250 East nach Runde 5 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 125

2. Max Anstie (GB), Honda, 103, (-22)

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 93 (-32)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 92, (-33)

5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 90, (-35)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 90, (-35)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 70, (-55)

8. Tom Vialle (F), KTM, 68, (-57)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-65)

10. Coty Schock (USA), Honda, 57, (-68)

So kann der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Detroit verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Detroit *)

Samstag, 18. März 2023

18:05 - 250SX Gruppe C, Q 1

18:20 - 250SX Gruppe B, Q 1

18:35 - 250SX Gruppe A, Q 1

18:50 - 450SX Gruppe A, Q 1

19:05 - 450SX Gruppe B, Q 1

19:20 - 250SX Gruppe C, Q 2

20:20 - 250SX Gruppe C Q 2

20:35 - 250SX Gruppe B, Q 2

20:50 - 250SX Gruppe A, Q 2

21:05 - 450SX Gruppe A, Q 2

21:20 - 450SX Gruppe B, Q 2

Sonntag, 19. März 2023

Vorläufe:

00:06 - 250SX Heat 1

00:20 - 250SX Heat 2

00:34 - 450SX Heat 1

00:48 - 450SX Heat 2

LCQ:

01:22 - 250SX Last Chance Qualifier

01:34 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

01:54 - 250SX Main Event

02:28 - 450SX Main Event



*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.