Indy: Hunter Lawrence (Honda) siegt weiter

Hunter Lawrence siegt in Indianapolis vor Nate Thrasher und Jordon Smith

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence den 5. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften in Indianapolis vor Nate Thrasher und Jordon Smith (beide Yamaha).

5. Lauf der US-Supercross-Ostküstenmeisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) den 5. Lauf der US-Lites-Ostküsten-Meisterschaften. Zuvor hatte der Australier die schnellste Qualifikationszeit vorgelegt und auch den Vorlauf gewonnen.

Eine Schrecksekunde erlebte Hunter Lawrence jedoch, als er beim Überrunden mit Brock Papi kollidierte. Zum Glück kam es nicht zum Sturz. 'Dangerboy' Haiden Deegan, der letzte Woche noch das Podium erreicht hatte, startete im Bereich von P5, kämpfte sich auf P4 vor, verlor aber in Runde 9 im Bereich der Whoops die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Seine beiden Star Racing Yamaha Teamkollegen Nate Thrasher und Jordon Smith erreichten das Podium vor dem gut aufgelegten Club MX Yamaha Piloten Jeremy Martin.

Max Anstie (Honda) kam in Indy nur auf P5 ins Ziel, konnte aber seinen zweiten Platz in der Tabelle verteidigen. HunterLawrence führt die Tabelle nach 5 von 10 absolvierten Rennen mit einem komfortablen Vorsprung von 22 Punkten an.

Der französische MX2-Weltmeister Tom Vialle (Red Bull KTM) haderte in Indianapolis mit seinem Start ins Finale. Aus dem Mittelfeld heraus konnte er sich auf Rang 8 vorarbeiten und rangiert in der Tabelle weiterhin auf P8.

Ergebnis Indianapolis 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha

3. Jordon Smith (USA), Yamaha

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha

5. Max Anstie (GB), Honda

6. Chris Blose (USA), Kawasaki

7. Haiden Deegan (USA), Yamaha

8. Tom Vialle (F), KTM

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Coty Schock (USA), Honda

Tabellenstand 250 East nach Runde 5 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 125

2. Max Anstie (GB), Honda, 103, (-22)

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 93 (-32)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 92, (-33)

5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 90, (-35)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 90, (-35)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 70, (-55)

8. Tom Vialle (F), KTM, 68, (-57)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-65)

10. Coty Schock (USA), Honda, 57, (-68)