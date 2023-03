Sieger Ken Roczen: «Das ist mir noch nie passiert»

Nach dem Zieleinlauf in Indianapolis gratulierten dem Sieger Ken Roczen (Suzuki) viele seiner Kontrahenten. In der Pressekonferenz erklärt Roczen, dass es eine einmalige und unvergessliche Erfahrung war.

Nach seinem emotionalem Sieg beim 9.Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Indianapolis gratulierten Ken Roczen zuerst seine Konkurrenten. Mit Justin Barcia (GASGAS) hatte er in den letzten Runden einen harten Zweikampf ausgetragen. Barcia war nach der Zieldurchfahrt auch der erste Gratulant. Doch auch die Fahrer, die viel später ins Ziel kamen, zollten dem Deutschen ihren Respekt, blieben stehen, stiegen sogar von ihren Motorrädern ab und gratulierten dem Deutschen zu seinem Erfolg. Jason Anderson, Kyle Chisholm, Shane McElrath, Adam Cianciarulo und natürlich auch alle Team-Mitglieder umringten den Deutschen und feierten mit ihm.

«Das war verdammt cool», erinnert sich Roczen auch in der Pressekonferenz an diese außergewöhnliche Situation. «Es waren Fahrer dabei, von denen man nicht denkt, dass sie so etwas tun würden. Die meisten der Top-Jungs gratulierten mir. Das war ein tolles Gefühl. Ich denke, jeder hat es zu schätzen gewusst. Ale wissen, wie schwierig so ein Sieg ist und die Strecke war wirklich brutal. Viele hielten das, was heute passiert ist, nicht für möglich. Es war so ein toller und emotionaler Moment, einfach ein schönes Erlebnis. So etwas ist mir noch nie passiert!»