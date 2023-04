Christian Craig (Husqvarna) verletzt im Spital

Husqvarna-Werksfahrer Christian Craig stürzte im freien Training in Glendale im Bereich der Whoops und musste ins Krankenhaus transportiert werden, wo eine Hüft-Luxation und ein Bruch des Ellenbogens diagnostiziert wurde

Das Unglück ereignete sich bereits im ersten freien Training von Glendale: Husqvarna-Werksfahrer Christian Craig stürzte im Bereich des Waschbretts schwer und musste noch and der Strecke im State Farm Stadium medizinisch versorgt werden. Die spätere Diagnose im Krankenhaus war ernüchternd: Hüfte ausgekugelt sowie ein gebrochener und ausgekugelter Ellenbogen. Der Ellenbogen muss operiert werden, sobald die Schwellungen zurückgegangen sind.

Der Westküsten-Champion des Vorjahres war in diesem Jahr in die 450er Klasse aufgestiegen und befand sich nach 11 absolvierten Events mit 150 Punkten auf Tabellenrang 8. Mit dieser Verletzung ist klar, dass die Supercross-Saison für Craig beendet ist. Aber auch für den Beginn der Pro Motocross Championships am 26. Mai stehen für Craig große Fragezeichen im Raum.