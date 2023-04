Ken Roczen (Suzuki/P5): In Glendale mit neuem Dämpfer

Nach P3 im zweiten Finale von Glendale hätte Ken Roczen (Suzuki) beim Triple Crown Event auch auf dem Podium stehen können, doch ein Zwischenfall am Start warf ihn zurück. Ken Roczen setzte einen neuen Stoßdämpfer ein.

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen hatte in Glendale ein gutes Wochenende, auch wenn Tages- und Einzelergebnisse (5-3-5) das nicht unmittelbar widerspiegelten: Roczen hatte in Glendale einiges an Pech und er hätte bei etwas günstigerem Verlauf am Ende auch auf dem Podium stehen können.

Im ersten Finale wurde er kurz vor Schluss noch von Chase Sexton (Honda) abgefangen und fiel von P4 auf P5 zurück. P3 im zweiten Finale hinter Sexton und Tomac war gut und im dritten Rennen kam es nach dem Start zur Beinahe-Kollision mit Kevin Moranz, der viel zu schnell in die erste Kurve einbog, stürzte und einige Fahrer touchierte.

«Ich hatte besonders beim letzten Start kein Glück», erklärt der Deutsche. «Moranz ist viel zu schnell in die erste Kurve eingebogen, ist gestürzt und hat uns beinahe abgeräumt. Zwischen der ersten und der zweiten Kurve habe ich dann ungefähr 5 Plätze verloren. Danach konnte ich zwar wieder ein paar Positionen aufholen, doch der Zug war abgefahren. In den Whoops war ich ganz gut unterwegs.»

Tatsächlich schien Roczens Suzuki in Glendale auch etwas besser zu liegen als sonst. Roczen erklärt den Grund: «Ich habe bei diesem Rennen einen anderen Stoßdämpfer verwendet. Nach dem Rennen habe ich mit meinem Mechaniker gesprochen und denke, dass das ganz gut funktioniert hat und ich insgesamt ganz gut gefahren bin. Natürlich ist der 5. Platz etwas frustrierend, aber trotzdem bin ich mit dem Fahren zufrieden.»

Im dritten Finale befand sich Roczen in den letzten Runden direkt am Hinterrad von Cooper Webb (KTM), doch er fand auf der ausgetrockneten und rutschigen Strecke keine Gelegenheit mehr zum Überholen. Roczen beendete das 3. Finale hinter Tomac, Barcia, Sexton und Webb auf Rang 5 und wurde 5. der Tageswertung. In der Tabelle rangiert der Deutsche nach 12 von 17 Events auf P4, allerdings hat Justin Barcia (GASGAS) auf Rang 5 nur einen Zähler Rückstand.

Ergebnis Triple Crown Glendale, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-2-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 4-1-3

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 3-6-2

4. Cooper Webb (USA), KTM, 2-5-4

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 5-3-5

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-7-7

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 9-9-6

8. Colt Nichols (USA), Honda, 8-8-8

9. Dean Wilson (GB), Honda, 10-10-9

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 6-4-21

Meisterschaftsstand nach Lauf 12 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 274

2. Cooper Webb (USA), KTM, 267, (-7)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 249, (-25)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 217, (-57)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 216, (-58)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 212, (-62)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 196, (-78)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-124)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 139, (-135)

10. Justin Hill (USA), KTM, 127, (-147)