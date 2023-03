Seattle: Eli Tomac (Yamaha) siegt, Roczen P6

Eli Tomac (Yamaha) gewann den 11. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Seattle vor Cooper Webb (KTM) und Justin Barcia (GASGAS). Ken Roczen (Suzuki) fiel nach einem starken Rennen am Ende zurück auf P6.

11. Lauf der US Supercrossmeisterschaften im Lumen Field von Seattle. Kevin Moranz (KTM) zog nach dem Start ins Finale den Holeshot vor HRC-Werksfahrer Chase Sexton. Ken Roczen startete in Bereich von P5, doch der HEP Progressive Suzuki-Pilot konnte schon in der ersten Runde erfolgreich mehrere tolle Überholmanöver platzieren und auf P3 nach vorne fahren. Sexton ging in einer Rhythmuspassage am KTM-Privatfahrer vorbei in Führung, Moranz nahm den letzten Hügel zu weit und landete auf dem Tuff Block der Streckenbegrenzung. Damit rangierte Roczen auf P2. Nach 5 Minuten konnte Roczen sogar die Lücke zu Leader Sexton schließen, doch er kam nicht in Schlagdistanz. Hinter den beiden lieferten sich Tomac, Anderson und Webb ein Duell um Platz 3. In Runde 6 setzte sich Tomac im Bereich der Whoops gegen Roczen durch. Ken konterte, doch Tomac blieb vorn.

Nach der Hälfte des Rennens flog Sexton in Führung liegend über den Lenker ab, nachdem er eine Spur nicht getroffen hatte, so dass Tomac die Führung kampflos erbte. Tomac führte in dieser Phase des Rennens vor Webb und Roczen.

In der zweiten Rennhälfte machte Sexton nach seinem Crash wieder Boden gut. Roczen musste sich jetzt gegen die Angriffe von Justin Barcia zur Wehr setzen, doch er konnte den GASGAS-Werksfahrer nicht aufhalten. Barcia feierte heute übrigens seinen 31. Geburtstag. Danach wurde Roczen von Sexton überholt. In den letzten Runden ging auch noch Jason Anderson (Kawasaki) am Deutschen vorbei, so dass Roczen am Ende auf P6 ins Ziel kam.

Tomac gewann mit einem Vorsprung von 4,7 Sekunden vor Webb und Barcia. An der Tabellenspitze könnte es enger nicht zugehen. Tomac und Webb führen die Meisterschaften punktgleich mit 248 Punkten an. Chase Sexton hat einen Rückstand von 22 Punkten zur Spitze. Roczen und Anderson liegen ebenfalls punktgleich auf P4 und 5.

Die Piloten der Supercrossmeisterschaften haben kommende Woche frei. Am 8. April geht es in Glendale weiter mit Meisterschaftsrunde 12.

Ergebnis SX Seattle, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Ken Roczen (D), Suzuki

7. Aaron Plessinger (USA)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Christian Craig (USA), Husqvarna

10. Justin Hill (USA), KTM

...

DNS: Colt Nichols (USA), Honda

DNS: Joey Savatgy (USA), Kawasaki

DNS: Dylan Ferrandis (F), Yamaha

DNS: Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

Meisterschaftsstand nach Lauf 11 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 248

2. Cooper Webb (USA), KTM, 248, (-0)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 226, (-22)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 199, (-49)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 199, (-49)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 195, (-53)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 180, (-68)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-98)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 122, (-126)

10. Justin Hill (USA), KTM, 116, (-132)