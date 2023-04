Drama in Nashville! Cooper Webb im Vorlauf verletzt

In der ersten Runde des Vorlaufs von Nashville stürzte Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb und wurde am Boden vom nachfolgenden Adam Cianciarulo (Kawasaki) getroffen. Webb musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Im Heat Race zum 15. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Nashville stürzte Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb schwer. Webb startete gut in das Rennen und kämpfte in der ersten Runde mit Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) um die Führung. In einer Linkskehre stürzte Webb. Tomac befand sich innen direkt neben ihm. Der nachfolgende Adam Cianciarulo (Kawasaki) hatte keine Chance auszuweichen und touchierte den am Boden liegenden Webb an Rücken und Kopf.

Webb konnte zunächst aus eigener Kraft nicht aufstehen. Mit Hilfe der Medical Crew konnte er zwar wieder auf eigenen Beinen stehen, hatte aber offensichtliche Gleichgewichtsprobleme. Webb wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, um Untersuchungen durchzuführen.

Webb lag nach 14 von 17 Rennen in der Tabelle mit 11 Punkten Rückstand auf Platz 2 in aussichtsreicher Position im Titelkampf. In Finale von Nashville wird er nicht antreten können und damit wertvolle Punkte im Titelkampf verlieren.