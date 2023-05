Eli Tomac (Yamaha): Achillessehne gerissen

Die Diagnose im Medical Center von Denver war ernüchternd. Star Racing Yamaha Pilot Eli Tomac hat sich ohne Crash oder Fremdeinwirkung im Finale von Denver die Achillessehne im linken Fuß gerissen.

Das Drama von Denver ereignete sich ohne Crash oder jedwede Kollision. Star Racing Yamaha Pilot Eli Tomac ging im Finale des vorletzten Rennens der Saison in Führung und verlangsamte nach 3 absolvierten Runden plötzlich ohne erkennbaren Grund das Tempo. Der Titelverteidiger steuerte direkt die Medical Unit im Stadion an und wurde im Rennen auf P22 geführt, was dem bis dahin in der Meisterschaft Führenden einen weiteren Punkt einbrachte.

Tomac war nicht einmal mehr imstande, vom Motorrad zu steigen. Die Untersuchungen ergaben einen Riss der Achillessehne. Damit ist die Saison für Tomac beendet. Der Mann, der die Saison 2023 so dominierte kann jetzt nur noch zuschauen, wie Chase Sexton am kommenden Samstag in Salt Lake City die Meisterschaft 2023 gewinnt.

Der Riss der Achillessehne ist eine langwierige Verletzung. Er wird mit einer Kombination aus Ruhigstellung, Physiotherapie und in einigen Fällen auch einer Operation behandelt. Die vollständige Heilung kann mehrere Monate dauern.

Damit wird Tomac auch für die US Nationals ausfallen, die in diesem Jahr als Supermotocross-Meisterschaften (SMX) ausgetragen werden – eine kombinierte Meisterschaft aus Supercross und Motocross.