Chicago: Jett Lawrence (HRC) siegt vor Ken Roczen

Jett Lawrence gewann das zweite Playoff in Chicago

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann HRC-Werksfahrer Jett Lawrence das zweite Playoff auf dem Chicagoland Speedway in Joliet vor Ken Roczen (Suzuki, 3-1) und Chase Sexton (Honda, 2-3).

Während der Trainings-Sessions hatte es in Illinois immer wieder geregnet, so dass die Strecke im Infield des Chicagoland Speedways aufgeweicht, aber nicht schlammig war. Der deutsche HEP-Suzuki-Pilot Ken Roczen dominierte die Trainings-Sessions und startete mit einer Rundenzeit von 1:51,5 Min. von der Pole-Position. Der australische Honda-Werksfahrer Jett Lawrence war 4 Zehntelsekunden langsamer. Er startete mit einer Zeit von 1:51,9 von P2. Die drittschnellste Zeit brannte sein HRC-Teamkollege Chase Sexton mit 1:52,3 in den Boden. Die Favoriten kristallisierten sich damit bereits heraus.

Den Holeshot zum ersten Lauf gewann Jett Lawrence (Honda) vor Justin Barcia (GASGAS) und Chase Sexton (Honda). Sexton konnte noch in der ersten Runde an Barcia vorbeigehen, erreichte P2 und war schon am Hinterrad von Leader Lawrence, doch der Australier schlug ihm die Tür zu und verteidigte die Spitze.

Ken Roczen (Suzuki) startete im Bereich von P4 und musste sich dann ebenfalls gegen Barcia durchsetzen, was ihm in Runde 4 mit einem entschlossenen Manöver gelang. An der Spitze ließ Jett nichts anbrennen. Er gewann mit einem Vorsprung von 8,4 Sekunden vor Sexton und Roczen.

Der Start zum zweiten Lauf musste nach einer Fehlfunktion des Startgatters wiederholt werden. Yamaha-Privatier Phil Nicoletti gewann nach dem Neustart den Holeshot. Jett Lawrence konnte Nicoletti noch in der ersten Runde abfangen, die Spitze übernehmen und eine Lücke herausfahren. Justin Barcia stürzte auf P5 liegend und fiel auf Rang 11 zurück. Roczen, der sich zu Beginn des Rennens gegen Sexton behaupten konnte, schloss die Lücke zu Lawrence. In Runde 10 winkte Lawrence Roczen plötzlich vorbei, so dass der Deutsche die Führung übernehmen und den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden gewinnen konnte.

Im Zielbereich feierte Roczen, doch er wunderte sich natürlich über die Aktion von Lawrence. Es schien, als sei es ein Geschenk des Australiers an den Deutschen gewesen, der vor wenigen Tagen zum zweiten mal Vater geworden war.

Mit einem 1-2-Ergebnis wurde Jett am Ende aber trotzdem Tagessieger vor Roczen (3-1) und Sexton (2-3). Da bei diesem Playoff die Punkteausbeute verdoppelt wurde, konnte Jett Lawrece in Chicago die Tabellenführung übernehmen. Er führt vor dem entscheidenden dritten Playoff mit 2 Punkten Vorsprung vor Sexton. Roczen ist mit 10 Punkten Rückstand Meisterschafts-Dritter.

Damit ist vor dem letzten und entscheidenden Playoff im Memorial Coliseum von Los Angeles alles offen, denn dort wird die Punkteausbeute verdreifacht.

Ergebnis Playoff 450 #2, Chicago:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-1

3. Chase Sexton (USA), Honda, 2-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 6-5

6. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 4-10

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7

8. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 7-9

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13-6

10. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-8

SMX 450 Stand nach Playoff #2 von 3:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 90 Punkte

2. Chase Sexton (USA), Honda, 88 (-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74, (-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71, (-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60, (-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59, (-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58, (-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44, (-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42, (-48)