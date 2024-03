Sieger Jett Lawrence (HRC): Harakiri-Aktion am Start 05.03.2024 - 00:19 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Jett Lawrence siegte in Daytona © Honda Jett Lawrence auf dem Siegerpodest © Honda Die Strecke war stellenweise schlammig © Honda Jett Lawrence in den Whoops von Daytona © Honda Jett Lawrence überquert als Erster die Ziellinie © Honda In den tiefen Spurrillen von Daytona © Honda Jett Lawrence beim obligatorischen Daytona-Burnout Zurück Weiter

Erst in der letzten Sekunde war der spätere Sieger Jett Lawrence in Daytona startklar, als an seinem Motorrad noch am Startbalken das Hinterrad gewechselt wurde. Beinahe hätte der Tabellenführer den Start verpasst.