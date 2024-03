Tom Vialle (KTM): Ein Lebenstraum hat sich erfüllt

Red-Bull-KTM-Ass Tom Vialle spricht über seinen ersten Triumph im US-Supercross, den er in der Nacht auf Sonntag in Daytona einfahren konnte.

Tom Vialle sorgte ausgerechnet beim US-Supercross-Klassiker im weitläufigen Daytona Speedway für den ersten KTM-Sieg in der 250er-Kategorie in diesem Jahr. Der 23-jährige Südfranzose zeigte mit Ansage die nächste Steigerung, nachdem er in Arlington Rang 3 eingefahren hatte und damals schon vom nächsten großen Ziel sprach.

Für Vialle war es der erste Triumph im US-Supercross, nachdem er 2023 eine eher durchwachsene US-Premierensaison mit Verletzungspech hinter sich brachte, ein Lebenstraum hat sich erfüllt. Vialle war in Daytona zunächst Dritter im Qualifying und beendete später sein Heat-Race auf Rang 2. Nachdem Vialle im Finale, er kam als Sechster aus dem ersten Umlauf, in Runde 5 die Führung übernahm, hatte der zweifache MX2-Champion alles unter Kontrolle.

Der Red-Bull-KTM-Star gewann auf der extrem tiefen Piste schließlich unangefochten mit fünf Sekunden Vorsprung vor Cameron McAdoo (Kawasaki). «Es war schön, den Sieg zu holen, nachdem ich in Glendale schon Dritter war», freute sich Vialle. «Die Strecke war schwierig, aber ich fühle mich im Moment sehr gut. Mein Start im Finale war nicht unbedingt großartig, aber ich konnte viele Fahrer überholen. Der Sieg fühlt sich unglaublich an.»

«Es ist unbeschreiblich, in Daytona zu fahren und dann noch dieses Resultat zu schaffen», strahlte Vialle. Der Premierensieg in Daytona bringt Vialle nach drei von neun Events in der Ostküsten-Serie in Schlagdistanz zur Spitze, jetzt hat er nur noch drei Punkte Rückstand auf den britischen Leader Max Anstie (Honda), der im Rennen bis zum Ende mit Jalek Swoll (Triumph) zu kämpfen hatte.

Ergebnis SX Daytona 250 East:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Coty Schock (USA), Yamaha

7. Jalek Swoll (USA), Triumph

8. Max Anstie (GB), Honda

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha

…

15. Chance Hymas (USA), Honda

…

20. Dominique Thury (D), Kawasaki

...

DNS: Guillem Farres (E), Husqvarna

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 3:

1. Max Anstie (GB), Honda, 52 Punkte

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 51, (-1)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 51, (-1)

4. Tom Vialle (F), KTM, 49, (-3)

5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 49, (-3)

6. Coty Schock (USA), Yamaha, 48, (-4)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 44, (-8)

8. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 39, (-13)

9. Henry Miller (USA), Honda, 37, (-15)

10. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 35, (17)

11. Chance Hymas (USA), Honda, 34, (-18)

12. Jalek Swoll (USA), Triumph, 31, (-21)

13. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 27, (-25)

14. Guillem Farres (E), Husqvarna, 27, (-25)

…

30. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-50)