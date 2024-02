Guillem Farres fällt mit Oberschenkelbruch aus

Der spanische Husqvarna-Werksfahrer Guillem Farres hat sich beim Training in Florida einen Oberschenkelbruch zugezogen, der operativ fixiert werden musste. Damit ist die Supercross-Saison für den 20-Jährigen vorbei.

Der spanische Husqvarna-Werksfahrer Guillem Farres, der in diesem Jahr in den USA die Supercross-Meisterschaften an der Ostküste bestreitet, zog sich am gestrigen Dienstag beim Training in Florida einen Oberschenkelbruch zu, der operiert werden musste.

Der 20-jährige Spanier belegte bei seinem US-Supercross-Debüt in Detroit den achten Platz und untermauerte dieses Ergebnis mit P9 am Wochenende in Arlington.

Farres wechselte 2022 aus Europa in die USA und nahm zunächst an den US Nationals teil, bei denen er sich aber eine Armverletzung zuzog.

«Guillem ist einer der beliebtesten Fahrer der Szene, mit denen ich je zusammengearbeitet habe», erklärte Team-Manager Nathan Ramsey. «Ich bin enttäuscht, dass er beim Testen in der Baker’s Factory einen unglücklichen Unfall hatte. Wir werden ihn in jeder Hinsicht unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder fit wird.»