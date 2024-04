Cooper Webb (Yamaha) siegt vor Sexton und Roczen 14.04.2024 - 08:19 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Cooper Webb gewann in Foxborough vor Sexton und Roczen © AMA Eli Tomac stürzte im Finale von Foxborough © AMA Cooper Webb gewann in Foxborough Zurück Weiter

Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb gewann den 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Foxborough und setzte sich damit punktgleich mit dem Australier Jett Lawrence (Honda) an die Tabellenspitze. Ken Roczen wurde 3.