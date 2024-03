Sieger Eli Tomac (Yamaha): «Habe von Jett gelernt»

Eli Tomac gewann das Triple Crown Event in St. Louis

Nach seinem Erfolg beim Triple Crown Event in St. Louis gab Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac zu, dass er in dieser Saison mit Problemen haderte, die nun aber überwunden zu sein scheinen.

In dieser Saison schien Eli Tomac nicht mehr derselbe Fahrer zu sein, den man vor seinem jähen Ende der Saison 2023 kannte, als er sich einen Achillessehnenriss zuzog und monatelang ausfiel.

Eli Tomac holte beim 12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in St. Louis seinen ersten Saisonsieg und die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben. Der Multi-Champion gab zu, dass er in dieser Saison an sich selbst gezweifelt und mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte.

«Es gab in dieser Saison so viele Fragen», erklärte Tomac. «Ich wusste nicht einmal, ob das Comeback der richtige Schritt war. Heute ist endlich der Knoten geplatzt und ich fühle mich wie ausgewechselt. Der Tag lief von Anfang an gut. Ich hatte ein gutes Qualifying, die Starts haben gepasst und mit dem Fahren war ich ebenfalls zufrieden. Für mich und das Team war es etwas Großartiges.»

Tomac gab zu, dass er in dieser Saison mit einer Verletzung zu tun hatte. «Vor etwa drei Wochen habe ich mir den Knöchel verstaucht und ich war danach nicht wirklich in der Lage, das Gleichgewicht zu halten. Heute Abend hat sich das endlich gebessert und mein Gleichgewicht war wieder da.»

Im zweiten Finale des Triple Crown Events wurde er von Jett Lawrence (Honda) bezwungen, doch der Australier wurde später disqualifiziert, weil er am Zielhügel die Rotkreuzflagge übersehen hatte. «Jett war am Ende der Whoops besser. Ich habe versucht, daraus zu lernen und habe andere Linien ausprobiert. Ich wusste, dass ich auf dem Rest der Strecke gut war, aber ich musste mich im Waschbrett verbessern.»

In der Meisterschaft rückte Tomac auf Rang 4 vor, bei einem Rückstand von 29 Punkten zur Spitze. Zu den Podiumsrängen fehlen ihm nur noch 9 Punkte. Wenn Tomac für die verbleibenden 5 Meisterschaftsrunden genügend Selbstvertrauen mitbringt, ist er definitiv noch Podiumskandidat.

Ergebnis Triple Crown Event von St. Louis, 450:

1. Eli Tomac (USA) Yamaha, 1-1-1

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-6-2

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 8-2-4

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 3-8-6

5. Chase Sexton (USA), KTM, 10-5-3

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 6-4-10

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-9-8

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-3-21

9. Justin Cooper (USA), Yamaha, 9-10-9

10. Shane McElrath (USA), Suzuki, 12-11-7

11. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-7-19

12. Ken Roczen (D), Suzuki, 18-13-5

...

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

DNS: Dean Wilson (GB), Honda

DNS: Christian Craig (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Event 12 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 244

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 236, (-8)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 224, (-20)

4. Eli Tomac (USA) Yamaha, 215, (-29)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 202, (-42)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 198, (-46)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 188, (-56)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 147, (-97)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 138, (-106)

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 133; (-111)