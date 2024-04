Weitere Details zu Ken Roczens Dämpfer-Explosion

Der Schock nach Ken Roczens Unfall in Nashville sitzt noch immer tief. Inzwischen werden aus dem Umfeld vom Team HEP Suzuki weitere Details zur Ursache des Defekts bekannt. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände.

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen wird nach seinem Crash in Nashville für den Rest der US-Supercross-Saison ausfallen. Seine Teilnahme an den im Mai beginnenden US Motocross-Meisterschaften erscheint nach der vorliegenden medizinischen Diagnose mehrerer Brüche ebenfalls extrem unwahrscheinlich. Allerdings waren die US Nationals für ihn ohnehin fraglich, da sich Roczen auf Supercross konzentrieren will.

Die Untersuchungen des technischen Defekts gehen indes weiter und inzwischen besteht Klarheit über die Ursachen. Bei der Landung nach dem Triple ist das unter hohem Druck stehende Ausgleichsgefäß des hinteren Stoßdämpfers geplatzt. Ein Seeger-Ring, der die Dichtungskappe des Ausgleichsbehälters fixiert, ist aus seiner Nut gerutscht, so dass das Dämpferöl ungehindert austreten konnte. Das austretende Öl spritze an den heißen Auspuff, wodurch es zu der extremen Rauchentwicklung kam, die man auch in den TV-Bildern sehen konnte.

Ken Roczen ist mit dem defekten Dämpfer in die Whoops eingefahren, doch sein Heck hatte praktisch keinerlei Dämpfung mehr, so dass er durch die Federwirkung aus dem Sattel katapultiert wurde.