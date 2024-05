Vorschau und Zeitplan: Saisonfinale in Salt Lake City

In Salt Lake City findet das Finale der US Supercross-Meisterschaften statt

Im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City findet am kommenden Wochenende das Finale der US-Supercross-Meisterschaften statt. Besonders in den 250er Meisterschaften wird es am Ende noch einmal spannend.

Am kommenden Wochenende findet im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City das große Finale der US-Supercross-Meisterschaften 2024 statt. Die Meteorologen haben sonniges Wetter bei leichter Bewölkung und ansonsten eher kühlen Temperaturen zwischen 10 und 22 Grad vorausgesagt.

In der 450er Klasse ist die Titelentscheidung schon so gut wie gefallen. Lediglich Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) und Cooper Webb (Yamaha) haben vor dem letzten Rennen noch Titelchancen. Jett Lawrence benötigt aber nur noch 5 Punkte, um US-Supercross-Champion zu werden. Ihm genügt im Finale Platz 17, um Champion zu werden, selbst dann, wenn Cooper Webb (Yamaha) gewinnt. Aber der Yamaha-Werksfahrer ist am Daumen verletzt und geht ohnehin mit Handicap ins Rennen. Jett müsste also schon komplett ausfallen oder das Finale verpassen, damit Cooper Webb seine theoretische Chance nutzen könnte. Aber: Solche Dinge sind schon passiert, auch wenn sie angesichts der Ausgangslage unwahrscheinlich sind.

Entschieden ist auch das Rennen um Platz 3 zwischen Eli Tomac (Yamaha) und Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton, denn Tomac musste seinen verletzten Daumen operieren lassen, wird in Salt Lake City nicht am Start stehen und mehrere Wochen ausfallen.

Meisterschaftsstand nach Event 16 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 336 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 316, (-20)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 282, (-54)

4. Chase Sexton (USA), KTM, 282, (-54)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 264 (-72)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 223, (-113)

7. Justin Cooper (USA), Yamaha, 205, (-131)

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 200, (-136)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 200, (-136)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 198, (-138)

In der Ostküstenmeisterschaft steht der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle vor dem Titelgewinn. Er bringt einen Vorsprung von 15 Punkten gegenüber 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) mit nach Salt Lake City. Extrem spannend bleibt die Titelentscheidung zwischen Levi Kitchen (Kawasaki) und RJ Hampshire (Husqvarna) in der Westküsten-Meisterschaft, denn beide Piloten liegen vor dem Finale mit 186 Zählern punktgleich an der Spitze.

Meisterschaftsstand 250 East nach Event 8

1. Tom Vialle (F), KTM, 158 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 143, (-15)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 116, (-42)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 121, (-37)

5. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 120, (-38)

6. Max Anstie (GB), Honda, 119, (-39)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 106, (-52)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 103, (-55)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 101, (-57)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 87, (-71)

…

40. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-156)

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 9

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 186 Punkte

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 186, (-0)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 165, (-21)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 163, (-23)

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 121, (-65)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 118, (-68)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 107 (-79)

8. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 102, (-84)

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 93, (93)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 88, (-98)

Die AMA-Supercross-Serie wird im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Supercross Salt Lake City*):

Samstag, 11. Mai 2024

18:30 – Freies Training 250 SX Overflow

18:40 – Freies Training 250 SX East

18:50 – Freies Training 250 SX West

19:00 – Freies Training 450 SX, Gruppe A

19:10 – Freies Training 450 SX, Gruppe B

19:20 – Freies Training 450 SX, Gruppe B

20:15 – Qualifikationstraining 1, 250 SX Overflow

20:30 – Qualifikationstraining 1, 250 SX West

20:45 – Qualifikationstraining 1, 250 SX East

21:00 - Qualifikationstraining 1, 450 SX, Gruppe A

21:15 - Qualifikationstraining 1, 450 SX, Gruppe B

21:30 - Qualifikationstraining 1, 450 SX, Gruppe C

22:20 – Qualifikationstraining 2, 250 SX Overflow

22:35 – Qualifikationstraining 2, 250 SX East

22:35 – Qualifikationstraining 2, 250 SX West

23:05 - Qualifikationstraining 2, 450 SX, Gruppe A

23:20 - Qualifikationstraining 2, 450 SX, Gruppe B

23:35 - Qualifikationstraining 2, 450 SX, Gruppe C

Sonntag, 12. Mai 2024

02:06 – 250SX East Vorlauf

02:20 – 250SX West Vorlauf

02:34 - 450 SX Vorlauf 1

02:48 – 450 SX Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer:

03:19 – 250 SX Last Chance Qualifier

03:30 – 450 SX Last Chance Qualifier



Finals:

03:52 - 250SX East/West Showdown (15 Minuten + 1 Runde)

04:27 - 450SX Main Event (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr