Chase Sexton nach zwei Stürzen: Puzzle zusammenfügen

Red-Bull-KTM-Ass Chase Sexton musste beim Supercross in Denver eine Kollision in der Anfangsphase sowie einen weiteren Ausrutscher wegstecken. Jetzt zittert er um Platz 3 in der US-Meisterschaft.

Chase Sexton (24) erlebte beim vorletzten Event der Supercross-Serie in den USA in Denver einen chaotischen Abend. Der Red-Bull-KTM-Pilot erwischte im Finale zwar einen genialen Start und zog in Führung, dann rutschte ihm aber in Kurve 1 das Vorderrad weg, auch Malcolm Stewart (Husqvarna) ging zu Boden. Vom Ende des Feldes musste Sexton hinterherjagen.

Der KTM-Neuling aus Illinois kassierte Gegner um Gegner und sprang auch an Cooper Webb (Yamaha) mühelos vorbei. Doch wenig später baute Sexton den nächsten Fehler ein und verlor erneut drei Positionen. Am Ende sprang immerhin noch Platz 8 für den Titelverteidiger heraus.

«Denver, das war leider kein großartiger Main-Event», stöhnte Sexton nach der Aufholjagd. «Wir hatten bis dahin einen ziemlich soliden Abend. Ich bin in Kurve 1 gestürzt, kam von ganz hinten wieder auf Platz 5 nach vorne und bin dann wieder gestürzt. Dann bin ich auf Position 8 gefahren.»

Sexton (282) liegt nun punktgleich mit Routinier Eli Tomac (Yamaha) auf Platz 3 der Tabelle, Jett Lawrence (336) und Cooper Webb (316) sind deutlich voraus. Daran denkt er aber nicht, Ziel ist, beim Finale in Salt Lake City in Utah noch einmal möglichst weit oben auf dem Podium zu stehen. «Ich habe so gut wie jedes einzelne Teilchen für das Puzzle, ich muss sie nur richtig zusammensetzen. Das bestärkt und motiviert uns, wenn wir zum Finale kommen.»

Ergebnis SX Denver 450:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Cooper Webb (USA), Yamaha

6. Justin Cooper (USA), Yamaha

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Dylan Ferrandis (F), Honda

10. Eli Tomac (USA), Yamaha

...

DNS: Ken Roczen (D), Suzuki

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Christian Craig (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Event 16 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 336 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 316, (-20)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 282, (-54)

4. Chase Sexton (USA), KTM, 282, (-54)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 264 (-72)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 223, (-113)

7. Justin Cooper (USA), Yamaha, 205, (-131)

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 200, (-136)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 200, (-136)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 198, (-138)