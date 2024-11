Jorge Prado (Kawasaki): «Bin hier, um zu gewinnen»

Der Wechsel von MXGP-Weltmeister Jorge Prado aus der WM nach Amerika wird in der Szene mit viel Aufmerksamkeit wahrgenommen. Im neuesten Film von Dirt Shark erklärt Prado die Gründe für seinen Wechsel in die USA.

«Als Kind habe ich immer nur Supercross geschaut. Eigentlich habe ich die WM gar nicht so sehr verfolgt, bis ich dann selber in der WM gefahren bin», erklärt Kawasaki-Werksfahrer Jorge Prado im neuesten Film vom 'Dirt Shark'. «James [Stewart] und Ricky [Carmichael] waren meine Idole und somit war es auch mein Ziel, in die Staaten zu kommen. Es war eigentlich nie mein Plan, so lange in der WM zu bleiben, aber es kamen die Titel und so blieb ich länger. Ich denke, jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, meinen Kindheitstraum zu erfüllen.»

Für den Spanier ist der Wechsel in mehrfacher Hinsicht ein wirklich großer Schritt. Seit 2012 ist er lückenlos auf KTM-Bikes unterwegs. GASGAS und KTM unterscheiden sich nur marginal. Der wichtigste Unterschied zu den Modellen anderer Hersteller ist der flexiblere Stahlrahmen. Nun wird der Spanier mit dem steiferen Aluminiumrahmen der Kawasaki ausrücken, was eine große Umstellung bedeutet.

Gefragt nach seinen Zielen, antwortete Jorge: «Ich bin Champion und ein Champion will gewinnen. Das bedeutet: Mein Ziel ist es, zu gewinnen.»