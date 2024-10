Triumph: In den USA mit 4 Fahrern am Start

Triumph wird im kommenden Jahr in den USA mit Austin Forkner, Jordon Smith, Stilez Robertson und Jalek Swoll antreten. Nach einem erfolgreichen Debüt in diesem Jahr wollen die Briten ihre Position weiter stärken.

Jalek Swoll war schon im vergangenen Jahr Triumph-Werksfahrer und holte die ersten Siege für die britische Kultmarke im amerikanischen Motocross. Austin Forkner ist 13-facher Supercross-Sieger und wechselt von Pro Circuit Kawasaki zu Triumph. Jordon Smith kommt von Star Racing Yamaha zu den Briten. Er hat bereits vier 250SX-Siege und 23 Podien erreicht. Stilez Robertson hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungen zu tun. Er erreichte in seiner Karriere dreimal das Supercross-Podium.

Die US Supercross-Meisterschaften beginnen am 11. Januar 2025 mit der ersten Runde in Anaheim, Am 24. Mai beginnen die Outdoors.

«Ich freue mich auf meine zweite Saison», erklärte Swoll. «Mein Plan ist es, den ersten Supercross-Sieg zu erringen. Ich bin so motiviert, weiterhin mit dem großartigen Team zusammenzuarbeiten und zuversichtlich, dass es ein erfolgreiches Jahr wird. Ich kann es kaum erwarten.»

Wer von den Fahrern an der Ostküsten- oder Westküstenmeisterschaft teilnehmen wird, ließ das Team noch offen.