Marvin Musquin wird SMX-Sportkommentator

Ab der kommenden SMX Saison werden die SMX-Rennen in den USA auch in französischer Sprache produziert. Marvin Musquin, Sébastien Tortelli und ##David Vuillemin wurden als Co-Kommentatoren gewonnen.

In wenigen Wochen, am 11. Januar 2025, beginnen in Anaheim (Kalifornien) die Supermotocross-Meisterschaften, die sich aus den Supercross-Meisterschaften, den US Nationals und den SMX Playoffs zusammensetzen. Die US-Saison beginnt im Januar und endet im September.

Sie besteht aus insgesamt 17 Supercross Events, 11 Rennen Pro Motocross, zwei SMX Playoffs und dem SMX-Playoff-Finale. Die Liveübertragungen der Rennen werden auch im kommenden Jahr über das Streaming-Portal supermotocross.tv angeboten.

Bisher erfolgten die Übertragungen in englischer und spanischer Sprache. Ab dem kommenden Jahr wird zusätzlich ein französisches Livestream angeboten. Neben Moderator Maxime Martin werden die früheren Crosser Marvin Musquin, Sébastien Tortelli und David Vuillemin ihre Expertise als Co-Moderatoren zur Verfügung stellen.

Im US-Programm sorgen Leigh Diffey und Jason Weigandt für die Moderation. Sie werden unterstützt von Ricky Carmichael, James Stewart, Jason Thomas und Will Christien. Die Vorberichterstattung (Race Day Live) wird mit Justin Brayton und Adam Cianciarulo als Co-Kommentatoren produziert.