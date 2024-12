Vor Saisonbeginn: Prado und Webb sind angeschlagen

MXGP Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) erschien nach einem Trainingsunfall nicht beim Media Day vor dem Saisonstart 2025. Auch Star Racing Yamaha Pilot Cooper Webb musste sich nach einem Crash untersuchen lassen.

5 Wochen vor dem Saisonstart fand im Areal des Angel Stadiums von Anaheim (Kalifornien) der SMX Media Day statt, bei dem sich traditionell die Top-Piloten der kommenden Saison der Presse vorstellen. Nicht dabei war allerdings MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki), der naturgemäß die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sofort wurde spekuliert, dass sich Prado verletzt hat. Inzwischen wurde bestätigt, dass Prado vergangene Woche im Training stürzte und sich dabei auch Verletzungen zuzog. Der Spanier soll sich den Kopf und den Arm angeschlagen haben, aber ohne Brüche oder sonstige schwere Verletzungen davongekommen sein.

Auch Star Racing Yamaha Pilot Cooper Webb hadert mit Problemen, die er sich im zweiten Finale der AUS Open in Melbourne zugezogen hatte, nachdem er das erste Finale gewinnen konnte. «Ich bin dort wieder auf meinen verletzten Daumen gefallen», stöhnte Webb. «Ich scheine jetzt immer auf diesem verdammten Daumen zu landen! Zuerst dachte ich, es wäre die Schulter, aber ich habe mich genauer untersuchen lassen und es waren nur muskuläre Probleme. Ich werde versuchen, am kommenden Donnerstag wieder aufs Motorrad zu steigen. In Australien habe ich den ersten Lauf gewonnen und fühlte mich das ganze Wochenende über großartig. In fünf Wochen werde ich beim Saisonstart definitiv wieder fit sein.»