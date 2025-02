Vorschau und Zeitplan: Triple Crown Event Arlington

Im AT&T Stadium von Arlington findet am kommenden Wochenende der 7. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Triple Crown Format statt. Außerdem starten die Westküsten-Piloten zu ihrem 5. Aufeinandertreffen.

Am kommenden Wochenende findet im überdachten AT&T Stadium von Arlington der 7. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Die Veranstaltung ist das zweite Triple Crown Event der Saison. In der 250er Klasse starten die Westküsten-Piloten zu ihrem 5. Aufeinandertreffen. Berühmt ist das AT&T Stadium durch das riesige Doppel-Display. Die Abmessungen der Video-Wand betragen 46,3 × 21,9 Meter. Sie ist damit eine der größten Exemplare der Welt.

Das Supercross in Arlington ist zugleich die Runde 'Military Appreciation' (Würdigung des Militärs). Bei diesem Event rücken viele Fahrer in Militär-Look aus. Die Buchstaben der Startnummer 94 an Ken Roczens Suzuki haben einen solchen Look und auch seitlich ist eine Seriennummer verzeichnet – in Anlehnung an Roczens Geburtstag.

An der Spitze der 450er Klasse liegen Detroit-Sieger Cooper Webb (Yamaha) und Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton gleichauf. Allerdings hat Sexton mit seinem Husarenritt von Detroit gezeigt, dass er im Moment das Maß der Dinge definiert. Er fuhr im Finale als Letzter los, nachdem er zu früh startete und gegen das Startgatter fuhr. Danach stürzte er in der ersten Runde und fuhr durch das gesamte Feld bis auf Platz 3 nach vorne. Außerdem markierte Sexton im Finale mit einer Rundenzeit von 47,935 die absolut schnellste Rennrunde. Sein Probleme sind Inkonsistenz und unnötige Stürze. Wenn Sexton dieses Problem in den Griff bekommt, wird er auch in Arlington schwer zu schlagen sein. Aber: Besonders beim Triple Crown Format kommt es eben genau auf jene Konstanz an, mit der Sexton oft hadert.

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen rangiert mit 16 Punkten Rückstand in der Tabelle auf Platz 3. Roczen mischte von Saisonbeginn an in der Spitzengruppe mit und nach seinem Drama in Tampa will er nun seinen Rückstand zur Spitze wieder verkürzen. Verletzungsbedingt ausgefallen sind Jett Lawrence (Kreuzbandriss), Jorge Prado (Schulter), Hunter Lawrence (Schulter) und Eli Tomac (Wadenbeinbruch).

Meisterschaftsstand 450 nach Event 6 von 17:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 121 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 121, (-0)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 105 (-16)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 100, (-21)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 95, (-26)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 86, (-35)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 83, (-38)

8. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80 (-41)

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 71, (-50)

10. Justin Hill (USA), KTM, 69, (-52)

In der 250er Westküstenmeisterschaft rangiert Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer mit 2 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Auch Haiden Deegan (Yamaha) hat auf Rang 3 nur 3 Punkte Rückstand zur Spitze.

In Arlington mit dabei sein wird auch wieder Dominique Thury (Yamaha), der in dieser Saison schon 6 Punkte einfahren konnte.

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 4:



1. Julien Beaumer (USA), KTM, 87 Punkte

2. Jordon Smith (USA), Triumph, 85, (-2)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 84, (-3)

4. Cole Davies (NZ), Yamaha, 72, (-15)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 68, (-19)

6. Coty Schock (USA), Yamaha, 63, (-24)

7. Anthony Bourdon (F), Yamaha, 54, (-33)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 52, (-35)

9. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 43, (-44)

10. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 41, (-46)

…

25. Dominique Thury (D), KTM, 6 (-81)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 22. Februar 2025*)



18:30 – Freies Training 250

19:00 – Freies Training 450

19:50 – Zeittraining 250

20:20 – Zeittraining 450

LCQ:



23:15 – LCQ 250 (5 Min. + 1 Runde)

23:25 – LCQ 450 (5 Min. + 1 Runde)

Sonntag, 23. Februar 2025

Finale 1:



01:36 - 250SX Rennen 1 (10 Min + 1 Runde)

02:01 - 450SX Rennen 1 (12 Minuten + 1 Runde)

Finale 2:



02:42 - 250SX Rennen 1 (10 Min + 1 Runde)

03:03 - 450SX Rennen 1 (12 Minuten + 1 Runde)

Finale 3:



03:39 - 250SX Rennen 1 (10 Min + 1 Runde)

04:06 - 450SX Rennen 1 (12 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr