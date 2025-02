Cooper Webb (Yamaha) siegt vor Ken Roczen in Detroit

Ken Roczen (Suzuki) führte das Finale von Detroit 22 Runden lang an, bevor sich Cooper Webb (Yamaha) durchsetzen und seinen 1. Saisonsieg feiern konnte. Chase Sexton (KTM) musste Schadensbegrenzung betreiben.

6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Ford Field von Detroit: Red Bull KTM- Werksfahrer Chase Sexton war im Qualifying der Schnellste. Ken Roczen (Suzuki) hatte auf seiner schnellsten Runde nur 0,3 Sekunden Rückstand und qualifizierte sich vor Cooper Webb auf Platz 2.

Den ersten Vorlauf gewann Jason Anderson (Kawasaki) vor Ken Roczen und Justin Cooper (Yamaha). Den Laufsieg im zweiten Vorlauf sicherte sich Chase Sexton vor Malcolm Stewart (Husqvarna) und Cooper Webb (Yamaha).

Im Finale zog Aaron Plessinger (KTM) den Holeshot, während Chase Sexton zu früh startete und gegen das noch nicht gefallene Gate fuhr, so dass er das Rennen von der letzten Position aus in Angriff nehmen musste. Zu allem Unglück stürzte er danach sogar noch, als er das Feld erreichte und mit einem Kontrahenten kollidierte. Bei diesem Sturz riss er sich den Helmschild ab und verbog sich Lenker und Bremshebel. Trotz dieses Handicaps fuhr Sexton danach sensationell durch das gesamte Feld noch bis auf den dritten Platz nach vorne.

Ken Roczen (Suzuki) war im Finale sehr gut gestartet, setzte sich in der zweiten Runde gegen den führenden Aaron Plessinger durch und übernahm damit die Spitze. Cooper Webb folgte ihm und ließ den Deutschen nicht absetzen. Roczen konnte seine Führung 22 Runden lang halten, aber in der Schlussphase des Finales erhöhte Webb den Druck und ging am Deutschen vorbei. Roczen konterte, aber am Ende setzte sich Webb durch und gewann mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden vor Roczen und Sexton, der aber nach seiner Aufholjagd bereits einen Rückstand von 19 Sekunden hatte. Jason Anderson, der zu Beginn des Rennens ebenfalls in der Spitzengruppe mitmischte, fiel am Ende nach einem Crash auf Platz 6 zurück.

Mit dem Sieg von Cooper Webb herrscht nach 6 von 17 absolvierten Meisterschaftsrunden Punktgleichheit an der Tabellenspitze. Sexton und Webb führen mit 121 Punkten. Ken Roczen ist wieder auf Platz 3 der Meisterschaft vorgerückt und konnte seinen Rückstand zur Tabellenspitze von 18 auf 16 Punkte verkürzen.

Der 7. Lauf der Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende in Arlington (Texas) statt.

Ergebnis SX Detroit, 450:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

5. Justin Cooper (USA), Yamaha

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Dylan Ferrandis (F), Honda

9. Aaron Plessinger (USA), KTM

10. Justin Hill (USA), KTM

...

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 6 von 17:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 121 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 121, (-0)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 105 (-16)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 100, (-21)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 95, (-26)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 86, (-35)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 83, (-38)

8. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80 (-41)

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 71, (-50)

10. Justin Hill (USA), KTM, 69, (-52)