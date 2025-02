Detroit: Levi Kitchen (Kawasaki) siegt vor Max Anstie

Levi Kitchen gewann in Detroit vor Max Anstie und RJ Hampshire

Bis kurz vor Rennende sah Max Anstie (Yamaha) wie der sichere Sieger von Detroit aus, doch nach einem Crash von Cameron McAdoo wurde das Rennen abgebrochen und neu gestartet. Levi Kitchen nutzte seine Chance und gewann.

2. Lauf der US-Lites-Westküstenmeisterschaften im Ford Field von Detroit: Star Racing Yamaha-Werksfahrer Daxton Bennick, der vor einer Woche in Tampa noch auf dem zweiten Podiumsplatz gestanden hatte, erlitt während der Woche einen Trainingsunfall und konnte in Detroit nicht antreten. Levi Kitchen war im kombinierten Qualifying von Detroit der Schnellste und der Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer gewann später auch den zweiten Vorlauf. Star Racing Yamaha-Werksfahrer Nate Thrasher holte den Laufsieg in Heat 1 vor dem erneut gut aufgelegten Tabellenführer Max Anstie.

Im Finale zog Carson Mumford den Holeshot knapp vor Kitchen und Anstie, doch Anstie fand von Anfang an die besseren Linien und übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Der Brite spulte das Rennen fehlerfrei und souverän ab und konnte seinen Vorsprung gegenüber Kitchen sukzessive auf 7 Sekunden ausbauen. Anstie sah bis kurz vor Rennende wie der sichere Sieger aus, doch 7 Sekunden vor Ende der regulären Distanz wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen, weil Cameron McAdoo (Kawasaki) am Ende der Whoops mit dem Kopf auf den Lenker aufgeschlagen war, zu Boden ging und dort zunächst regungslos liegenblieb.

McAdoo konnte danach zwar mit Hilfe der Medical Crew wieder auf eigenen Beinen stehen, doch sein Gesicht blutete und er wirkte orientierungslos. Nachdem er aus dem Stadion gefahren wurde, begannen die Vorbereitungen für den Neustart. Anstie ging als Führender ins Rennen, doch sein Vorsprung war nach dem 'Staggered Start' auf Null eliminiert. Kitchen witterte hinter Anstie seine Chance und griff den Briten nach dem Restart sofort an. In der Sandsektion wurde Anstie auf die Außenlinie getragen, so dass Kitchen auf der Innenlinie seinen Vorteil nutzen konnte und sich danach auch durchsetzte.

Dritter wurde RJ Hampshire, der vor dem Rennabbruch gestürzt und hinter Tom Vialle (KTM) auf Rang 4 zurückgefallen war. Hampshire konnte Vialle wieder einholen und nach dem Neustart im Duell gegen Anstie sogar noch um den Sieg kämpfen. Am Ende wurde der Husqvarna-Werksfahrer Dritter vor Titelverteidiger Tom Vialle (KTM).

Triumph-Werksfahrer Austin Forkner stürzte im Vorlauf und musste sich erst über das LCQ für das Finale qualifizieren. Forkner beendete das Rennen auf Platz 7.

Levi Kitchen war der strahlende Sieger von Detroit und für Anstie war es ein unglücklicher Ausgang des Rennens. Dennoch konnte der Brite mit Rang 2 seine Tabellenführung verteidigen.

Der 3. Lauf der Ostküstenmeisterschaft findet in zwei Wochen, am 1. März, im Infield des Daytona Motor Speedways statt. In der kommenden Woche starten wieder die Fahrer der Westküstenmeisterschaften in Arlington (Texas) zu ihrem 5. Lauf.

Ergebnis Detroit 250 East:



1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

2. Max Anstie (GB), Yamaha

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

4. Tom Vialle (F), KTM

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha

6. Chance Hymas (USA), Honda

7. Austin Forkner (USA), Triumph

8. Carson Mumford (USA), Honda

9. Max Vohland (USA), Yamaha

10. Henry Miller (USA), Honda

…

17. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

...

22. (DNF) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

DNS: Daxton Bennick (USA), Yamaha

Tabellenstand 250 East nach Event 2:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 47

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 38, (-9)

3. Tom Vialle (F), KTM, 35, (-12)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 32, (-15)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 31, (-16)

6. Cullin Park (USA), Honda, 26, (-21)

7. Carson Mumford (USA), Honda, 26, (-21)

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 24, (-23)

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 23, (-24)

10. Henry Miller (USA), Honda, 23, (-24)