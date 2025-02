Ken Roczens Suzuki in Texas im Kampfjet-Design 21.02.2025 - 21:24 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki An den Seitenverkleidungen sind spezielle Beschriftungen angebracht © Suzuki Die Startnummer 94 von Ken Roczen im Schablonen-Stil Zurück Weiter

Am kommenden Wochenende wird Ken Roczen in Arlington mit einem Spezial-Design seiner Suzuki RM-Z450 antreten, das an die Beschriftungen an US-Kampfjets angelehnt ist. Das Rennen in Texas ist Military Appreciation.