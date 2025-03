Daytona-Sieger Ken Roczen: Hatte nichts zu verlieren

Der Sieg von Daytona ist einer der wichtigsten Erfolge in der Karriere von Ken Roczen (Suzuki). Mit diesem Triumph kann der deutsche Superstar mit gestärktem Selbstvertrauen in die zweite Saisonhälfte starten.

Auch drei Tage nach dem Sensationssieg von Ken Roczen (Suzuki) im Infield des legendären Daytona Speedways kann der im thüringischen Mattstedt geborene und aufgewachsene Superstar seinen Triumph kaum fassen: «In der Vergangenheit war ich in Daytona oft weit davon entfernt, einen Sieg einfahren zu können. Deshalb erscheint es mir noch immer etwas surreal. Ich habe all meine Kräfte gebündelt und versucht, die Jungs von mir fern zu halten, nachdem ich sie überholt hatte.»

Nach 8 von 17 absolvierten Rennen ist jetzt knapp die Hälfte der US Supercross-Saison vorbei und Ken Roczen hat auf Platz 3 einen Rückstand von 16 Punkten zu Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha). «In Daytona lief es für mich bisher eigentlich nie perfekt, aber in dieser Saison habe ich eigentlich nichts zu verlieren. Ich mache einfach weiter mein Ding und vertraue meinen Entscheidungen. Im Moment zahlt sich das aus.»

Für Ken Roczen war der Triumph in Daytona einer der wichtigsten Siege seiner Karriere. Sollte er am Ende der Saison Supercross-Champion werden, so wird dieses Rennen als sein erster Sieg in der Saison 2025 in Erinnerung bleiben. Ken Roczen ist zur Zeit körperlich und mental in Bestform. Seine mit Kickstarter ausgerüstete Suzuki und ihr Fahrwerk funktionieren zu seiner Zufriedenheit und aus Sicht der deutschen Fans kann es ohnehin gerne so weitergehen.

Doch seine Kontrahenten sehen das anders. Die Stärken von Cooper Webb zeigen sich oft am Ende des Rennens. Seine Endspurts sind und bleiben die größte Gefahr für seine Gegner. Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton hat nach seinen vielen Rückschlägen und Stürzen ein mentales Problem. Er wirkte in Daytona deprimiert, nachdem er im Vorlauf wieder in Führung liegend stürzte. Woran es liegt, bleibt ein streng gehütetes Geheimnis. Wenn es ihm aber gelingt, sein Selbstvertrauen wiederzufinden und Konstanz aufzubauen, so ist und bleibt er ein harter Brocken für Roczen. Die Meisterschaft bleibt also nach wie vor spannend. Am kommenden Wochenende geht es Schlag auf Schlag in Indianapolis mit Meisterschaftsrunde 9 weiter.

Ergebnis SX Daytona, 450:



1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Chase Sexton (USA), KTM

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

7. Justin Hill (USA), KTM

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki

9. Joey Savatgy (USA), Honda

10. Justin Barcia (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand 450 nach Event 8 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 168 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,158, (-10)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 152, (-16)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 125, (-43)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 124, (-44)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 122, (-46)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 111, (-57)

8. Justin Hill (USA), KTM, 101, (-67)

9. Aaron Plessinger (USA), KTM, 88, (-80)

10. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80, (-88)