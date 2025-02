Chase Sexton (KTM): Nach Fehler am Boden zerstört

KTM-Ass Chase Sexton verschenkte den Sieg beim Supercross-Triple-Crown-Event in Arlington erst in der letzten Runde und war danach am Boden zerstört. In der Gesamtwertung liegt er jetzt fünf Punkte hinter Cooper Webb.

Das US-Supercross-Event im Triple-Crown-Modus in Arlington brachte enorm spannende Fights und ein Finish im dritten und letzten Durchgang wie in einem Hitchcock-Krimi. Leidtragender war Red-Bull-KTM-Ass Chase Sexton, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jett Lawrence (Honda) als großer Favorit auf den Titel gilt.

Sexton fuhr in der Schlussphase von Lauf 3 auf Rang 2, was ihm zum Gesamtsieg gereicht hätte. Doch in der letzten Runde blieb er an Webbs Hinterrad hängen und kippte um. Er wurde dann sogar von einem Nachzügler überrollt und rettete sich als Fünfter ins Ziel. Während sich nach der Zieldurchfahrt alle um Sieger Cooper Webb (Yamaha) scharten, kauerte Sexton am Boden und musste von seiner Crew getröstet werden.

Bei der Siegerehrung stand Sexton, der im dritten Rennen zwischenzeitlich auch seinen Motor abgewürgt hatte und auch dadurch Positionen verlor, als Dritter mit versteinerter Miene neben Ken Roczen (Suzuki) und Sieger Webb. «Ich will einfach nur ins Flugzeug, von hier weg und die Performance hinter mir lassen», knurrte Sexton.

«Ich bin in den vergangenen Wochen ziemlich gestrauchelt. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, den Reset-Knopf zu drücken, nachdem mir jetzt an drei Wochenenden hintereinander teure Fehler unterlaufen sind», meinte Sexton. «Es ist frustrierend, auch wenn es jetzt erst das siebte Event der Saison war. Es ist also noch genügend Zeit, um um diese Meisterschaft zu kämpfen.»

Sexton verschenkte in Arlington fünf wichtige Punkte und auch die Tabellenführung – er liegt nun mit fünf Zählern Rückstand hinter Webb auf Rang 2. Das nächste Supercross-Event geht am kommenden Samstag in Daytona über die Bühne.