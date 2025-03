RJ Hampshire (Husqvarna) gewinnt in Daytona

Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire gewann in einem dramatischen Finale den 3. Lauf der US-Ostküsten-Meisterschaften der 250er Klasse im Infield des Daytona International Speedways vor Titelverteidiger Tom Vialle (KTM).

3. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften im Infield des Daytona International Speedways: RJ Hampshire war im Qualifying der Schnellste. Der Husqvarna-Werksfahrer zog im Vorlauf den Holeshot und gewann das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg. Den ersten Vorlauf hatte Titelverteidiger Tom Vialle (Red Bull KTM) vor Tabellenführer Max Anstie und Levi Kitchen (Kawasaki) gewonnen.

Im Finale kam es in der ersten Kurve nach dem Start zur Kollision zwischen Anstie und Vialle. Anstie stürzte und musste das Rennen von der letzten Position aus angehen. Vialle übernahm in die Führung. In Runde 3 konnte sich RJ Hampshire auf der Außenlinie gegen Vialle durchsetzen und übernahm die Spitze.

Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen startete Im Bereich der Top 4 und kämpfte sich an Chance Hymas vorbei auf Platz 3, als er nach knapp der Hälfte des Rennens im Bereich einer Rhythmus-Sektion heftig abflog und am Boden liegenblieb, so dass das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Kitchen wurde aus dem Stadion gefahren und zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Einzelheiten über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch nicht vor.

Nach dem 'staggered' Neustart verteidigte RJ Hampshire seine Position und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,35 Sekunden vor Tom Vialle und Seth Hammaker (Kawasaki), der sich gegen Chance Hymas durchgesetzt hatte. Max Anstie fuhr nach seinem Crash in Runde 1 noch auf den 6. Platz nach vorne und konnte nach 3 absolvierten Rennen in der Ostküstenmeisterschaft seine Führung sogar verteidigen. Nach Platz 2 in Daytona und dem Ausfall des Titelaspiranten Kitchen rückte Tom Vialle in der Tabelle auf den 2. Platz nach vorne, während Kitchen nach seinem desaströsen Abflug von Tabellenrang 2 auf Platz 7 zurückfiel.

Der 4. Lauf der Ostküstenmeisterschaften findet am kommenden Wochenende in Indianapolis statt, wo das erste East/West-Showdown-Event des Jahres ausgetragen wird.

Ergebnis Daytona 250 East:



1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Chance Hymas (USA), Honda

5. Max Vohland (USA), Yamaha

6. Max Anstie (GB), Yamaha

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Hardy Munoz (USA), Yamaha

...

17. Austin Forkner (USA), Triumph

...

21. (DNF) Levi Kitchen (USA), Kawasaki

Tabellenstand 250 East nach Event 3:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 63

2. Tom Vialle (F), KTM, 57, (-6)

3. Chance Hymas (USA), Honda, 50, (-13)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 49, (-14)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 45, (-18)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 43, (-20)

7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 39, (-24)

8. Cullin Park (USA), Honda, 26, (-37)

9. Carson Mumford (USA), Honda, 37, (-26)

10. Henry Miller (USA), Honda, 33, (-30)