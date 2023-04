ADAC TCR Germany wird in STT integriert

Dreimal sollte die ADAC TCR Germany 2023 im Rahmenprogramm der DTM an den Start gehen, doch der ADAC gab eine Woche vor dem geplanten Saisonstart bekannt, dass die Serie nicht mehr wie gewohnt ausgefahren wird.

Die ADAC TCR Germany findet ab diesem Jahr in der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) eine neue Heimat. Im Rahmen der STT werden die TCR-Boliden in einer eigenen Division an sechs Terminen um den Divisionssieg fahren. Die TCR-Fahrzeuge werden in die Division 5 als «ADAC TCR Germany» in die STT integriert. Hankook stellt für die rund 350 PS starken Tourenwagen die Einheitsreifen zur Verfügung. Die STT startet an sechs Terminen im ADAC Racing Weekend. Los geht es vom 28. bis zum 30. April auf dem Hockenheimring.

Die STT setzt in der kommenden Saison auf ihr einzigartiges «4x40» Rennformat. Gefahren werden jeweils zwei Qualifyings von 40 Minuten und zwei Rennen von 40 Minuten. In der STT gibt es ausschließlich einen «rollenden Start». In den beiden Rennen gibt es einen Pflichtboxenstopp, der den Teams die Möglichkeit gibt, den Fahrer zu wechseln. Zudem sind als Preisgeld 20.000,- Euro ausgeschrieben, welche unter den besten drei im Gesamtergebnis am Jahresende aufgeteilt werden. Nach dem Saisonstart Ende April auf dem Hockenheimring geht es vom 2. bis zum 4. Juni auf dem DEKRA Lausitzring weiter. Ende Juni startet die STT auf dem Nürburgring, ehe es einen Monat später in die Motorsport Arena Oschersleben geht. Ein Auslandsgastspiel hat die STT vom 1. bis zum 3. September im niederländischen Assen. Das Finalwochenende der STT steigt vom 13. bis zum 15. Oktober auf dem legendären Nürburgring. Alle Rennen werden live und kostenlos im Livestream übertragen.

«In den vergangenen Monaten haben wir intensiv an der Zukunft der ADAC TCR Germany gearbeitet. Leider war das Interesse bei den Teilnehmern zu gering, um die Serie in der bekannten Form weiterzuführen. Wir haben mit der TCR-Klasse im Rahmen der Spezial Tourenwagen Trophy eine attraktive Lösung gefunden, bei der interessierte Teilnehmer mit TCR-Fahrzeugen im Rahmen des ADAC Racing Weekend starten können und danken der STT und Rolf Krepschik für die Unterstützung», so ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Seit 2016 wurde die ADAC TCR Germany im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters ausgetragen. Nachdem 2017 44 Autos genannt waren, verkleinerte sich das Interesse der Teilnehmer daraufhin und die Teilnehmerzahl sank. 2022 gingen kaum mehr als zehn Fahrzeuge an den Start. 2023 sollte die ADAC TCR Germany in Oschersleben, auf dem Norisring und auf dem Lausitzring im Rahmenprogramm der DTM ausgefahren werden.