TT-Sieger Dean Harrison unterschreibt bei DAO Racing

Mit Dean Harrison konnte DAO Racing einen Sieganwärter für die Straßenrennsaison verpflichten. Der 32-jährige Brite unterschrieb beim offiziellen Kawasaki-Team einen Zweijahresvertrag.

Dean Harrison zählt auf dem Snaefell Mountain Course zu den schnellsten Fahrern. Dreimal durfte er sich bei der Tourist Trophy bereits über einen Sieg freuen. Vor drei Jahren konnte er mit Peter Hickman immerhin dem Rundenrekordhalter auf der über 60 Kilometer langen Strecke ein Schnippchen schlagen und die prestigeträchtige Senior-TT für sich entscheiden, nachdem er im Jahr davor seinem britischen Landsmann nur knapp unterlegen war.

Der erfahrene Brite wird die nächsten zwei Jahre für DAO Racing – die Mannschaft wird beim North West 200, der Tourist Trophy und dem Ulster GP die offizielle Speerspitze von Kawasaki – nicht nur die internationalen Straßenrennen, sondern auch die Britische Superbike-Meisterschaft (BSB) bestreiten. Das gab die von Jonny Bagnall gemanagte Mannschaft, das in der Vergangenheit unter dem Namen Silicone Engineering Racing firmierte, bekannt.

«Dieses Jahr haben wir endlich die internationalen Straßenrennen zurück. Die letzte Saison in der BSB war für meine Entwicklung extrem wichtig. Gegen die schnellsten Superbike-Piloten gefahren zu sein, hat mir fahrerisch viel gebracht, deshalb bin ich zuversichtlich, dass das, was ich dort gelernt habe, helfen wird, bei den Straßenrennen noch schneller zu werden», ist der 32-jährige Familienvater aus Bradford in der Grafschaft Yorkshire überzeugt.

Harrison wird erstmals Ende März beim offiziellen BSB-Test in Snetterton in der neuen Lackierung zu sehen sein. Sein erster Auftritt mit der neuen Kawasaki ZX-10R bei den Road Races wird Mitte Mai beim North West 200 sein, wo er 2018 im ersten Superbike-Rennen dem nordirischen Rekordsieger Alastair Seeley knapp den Vortritt lassen musste.