TT-Legende Tony Jefferies stirbt mit 73 Jahren 30.12.2021 - 10:44 Von Helmut Ohner

© FIM Tony Jefferies mit Ehefrau Pauline und Sohn David © FIM Tony Jefferies 1948 - 2021 © Graham Houlihan Tony Jeffies mit Ray Pickrell (re.) beim alljährlichen TT Riders Launcheon Zurück Weiter

Dreimal blieb Tony Jefferies bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man siegreich. Der nach einem Rennunfall an den Rollstuhl gefesselte Brite starb am 29. Dezember im Alter von 73 Jahren.