Die Organisation für die TT 2022 ist voll im Gange

Nach zwei Absagen wegen der Coronavirus-Pandemie geht man auf der Isle of Man davon aus, dass heuer die Rennen zur Tourist Trophy durchgeführt werden können. Die Fahrer können bereits ihre Nennung abgeben.

Zwei Jahre fanden auf der Isle of Man wegen des Coronavirus keine Rennen statt. Sowohl die Tourist Trophy, als auch der Manx Grand Prix, die Classic TT und das Southern 100 wurden abgesagt. Das Risiko, dass der Renntross und die zehntausenden Zuseher das Virus im Gepäck haben könnten und damit die ohnedies knappen Ressourcen im Nobles Hospital überlasten, wurde von der Regierung als zu groß eingeschätzt.

«Alle, die an der TT beteiligt sind, sind natürlich enttäuscht. Es tut mir leid für all die Fans, Fahrer, Teams und Freiwilligen, die nach der diesjährigen Absage der TT ein weiteres Jahr warten müssen, aber wir als Organisationsteam werden hart daran arbeiten, dass wir 2022 mit einem noch besseren Event zurückkommen», erklärte Paul Phillips, Tourist Trophy Business Development Manager, nach diesem drastischen Schritt.

Die Planung für die diesjährige Ausgabe der Tourist Trophy ist bereits weit fortgeschritten. So können seit 4. Jänner die Fahrer ihre Nennung für den Höhepunkt der Straßenrennsaison online abgeben. Viele der Road Racer wie der Deutsche David Datzer oder der Österreicher Julian Trummer haben diesen Teil ihrer Aufgabe bereits erledigt. Jetzt müssen sie sich gedulden, bis ihre Teilnahme von den Organisatoren offiziell bestätigt wird.

Auch die Zeitpläne wurden bereits veröffentlicht. Am Sonntag, dem 29. Mai werden aller Voraussicht nach um 13.30 Uhr Ortszeit die Newcomer auf eine erste Runde auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course geschickt, die sie hinter einem erfahrenen TT-Piloten absolvieren müssen. Danach können die Fahrer der Klassen Supersport, Superstock und Superbike ihr Training aufnehmen. Die Seitenwagen-Crews bilden an diesem Tag den Abschluss.

Bis 3. Juni sind die Tage den Trainingsläufen vorbehalten. Mit den Rennen geht es am 4. Juni mit der Superbike-Kategorie und den Seitenwagen los. Am 6. Juni folgt das erste Supersport-Rennen und die Klasse Superstock. Zwei Tage später steht nach der Supertwin-TT das zweite Supersport-Rennen auf dem Programm. Den Abschluss bilden am 10. Juni die Seitenwagen und das Highlight der Rennwoche, die prestigeträchtige Senior-TT.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)