Mark Purslow stirbt bei Unfall auf der Isle of Man

Das vierte Qualifikationstraining für die diesjährige Tourist Trophy wurde von einem schweren Unfall überschattet. Wie der Veranstalter bestätigte, erlag der 29-jährige Waliser Mark Purslow seinen schweren Verletzungen.

Wie schon am Montag und Dienstag musste auch das vierte Qualifikationstraining zur Tourist Trophy auf der Isle of Man mit der roten Flagge gestoppt werden. Weil im Gegensatz zu den Vortagen die folgende Session der Seitenwagen sofort abgesagt wurde, machte sich die Vorahnung breit, dass es sich um einen Sturz mit schlimmen Folgen handeln musste.

Zwei Stunden später bestätigte der Veranstaltung in einer offiziellen Erklärung, dass es zu einem tödlichen Unfall gekommen war. «Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Mark Purslow nach einem Zwischenfall im Qualifying heute Abend bekannt zu geben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen.»

«Mark hatte seinen ersten Auftritt auf dem Mountain Course beim Manx Grand Prix 2015, wo er bei seinem Debüt das Lightweight Rennen gewann. Er wechselte 2017 zur Tourist Trophy, wo er in den Klassen Supersport und Lightweight antrat - 2022 war seine zweite TT. 2016, 2018 und 2019 nahm er an der Classic TT teil, mit einem 14. Platz als bestes Ergebnis in der Junior Classic TT 2019.»

Der 29-jährige Waliser aus Llanon Ceredigion befand sich mit seiner Supersportmaschine auf der dritten Runde und war im Streckenabschnitt Ballagarey zu Sturz gekommen, nachdem er zuvor mit 120,86 Meilen pro Stunde gemessen wurde. Für den Yamaha-Fahrer war es seine bisher schnellste Runde auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course.