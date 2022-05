Glenn Irwin vor TT-Debüt: «Es gibt keine Erwartungen»

Mit Glenn Irwin wird ein Hochkaräter aus der britischen Superbike-Meisterschaft sein Debüt bei der diesjährigen Tourist Trophy geben. Der Nordire könnte als Nachfolger von John McGuinness aufgebaut werden.

Während sich morgen um 14.30 Uhr MESZ der Österreicher Julian Trummer, der Schweizer Lukas Maurer und der Deutsche David Datzer noch auf die erste Sitzung des Superbike-Trainings vorbereiten werden, geht es für den Nordiren Glenn Irwin zum ersten Mal auf den Snaefell Mountain Course, weil es für ihn im Gegensatz zu den deutschsprachigen Piloten die Premiere bei der Tourist Trophy ist.

Seit Peter Hickman im Jahr 2014 entschied sich kein so hochkarätiger Fahrer mehr für einen Start beim gefährlichsten Straßenrennen der Welt. Aber Irwin, der mit John McGuinness das offizielle Honda-Werksteam bilden wird, bringt viel Road-Racing-Erfahrung mit. So hat er beim North West 200 sechs Superbike-Rennen in Folge gewonnen und auch beim Macau GP stand er bereits auf der obersten Stufe des Siegespodests.

In den letzten Wochen vor dem Höhepunkt der Straßenrennsaison 2022 hat sich Irwin von seinem Teamkollegen bereits in die Geheimnisse des über 60 Kilometer langen Strecke einweisen lassen. Der 32-jährige Nordire, der dieses Jahr auch in der BSB eine führende Rolle einnimmt, könnte in den nächsten Jahren in die Fußstapfen vom 50-jährigen McGuinness treten, für den es unter Umständen seine letzte Tourist Trophy werden könnte.

«Es gibt keine Erwartungen, wir werden nicht dorthin gehen, um im ersten Jahr zu gewinnen. Dieser Kurs erfordert viel Respekt. Ich werde mir die nötige Zeit einräumen. Es ist ein Privileg, dort mein Debüt auf der neuen Fireblade zu geben. Viele Leute wollen dieses Motorrad auf der Isle of Man in Aktion sehen, also muss ich mich bestmöglich auf diesen Job vorbereiten», stapelt Irwin vor seinem TT-Debüt tief.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)