Dunlop zieht Hinterreifen für Superbike-Klasse zurück

Beim North West 200 gingen die von Dunlop ausgerüsteten Fahrer nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Reihenweise hatten sich bei Peter Hickman, Michael Dunlop und Co. die Laufflächen von der Karkasse gelöst.

Beim abschließenden Superbike-Rennen beim North West 200 leerten sich knapp bevor die Fahrer auf die Reise geschickt wurden die Startreihen. Statt der 56 qualifizierten Fahrer wollten vor mehr als 100.000 enthusiastischen Zuschauern plötzlich nur noch 22 am hochdotierten Rennen teilnehmen. Auf Empfehlung der Dunlop Tyre Company bleiben die Plätze von Peter Hickman, Michael Dunlop, Davey Todd etc. frei.

Zuvor hatten sich im ersten Superbike-Rennen bei einigen Piloten die Laufflächen von den Karkassen der Dunlop-Hinterreifen gelöst. Auf Filmaufnahmen war zu sehen, dass Michael Dunlop nur mit viel Glück und Geschick eine Katastrophe verhindern konnte, als bei ihm bei hoher Geschwindigkeit dieser Defekt auftrat. Weil ein Fabrikationsfehler entdeckt wurde, wurden die Dunlop-Fahrer vom Start zurückgezogen.

Nur zwei Tage vor Trainingsstart bestätigte der Reifenhersteller, dass die KR108-Reihe, die kürzlich beim NW200 zu großen Problemen geführt hatten, für die Rennen zu Tourist Trophy nicht verfügbar sein wird. «Wir sind im Herzen Rennfahrer und die Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Mit unserer langen Erfolgsgeschichte bei der Isle of Man TT wissen wir, was es braucht, um bei der Tourist Trophy zu gewinnen und Rundenrekorde aufzustellen.»

«Nachdem drei Superbike-Fahrer beim North West 200 mit dem Dunlop KR108 Slick-Hinterradreifen Probleme hatten und wir wissen, wie wichtig es ist, den Fahrern das Vertrauen zu geben, das sie brauchen, um auf einer so anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsstrecke zu fahren, haben wir die Entscheidung getroffen, den KR108 Slick-Hinterradreifen für die Isle of Man TT 2022 zurückzuziehen und den D213 GP PRO Hinterradreifen mit Profil als Alternative anzubieten.»