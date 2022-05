Tourist Trophy 2022: Alles angerichtet für Rekordjagd

In wenigen Tagen wird es auf der Isle of Man wieder richtig laut. Drei Jahre mussten Fahrer und Fans coronabedingt darauf warten, bis endlich wieder eine TT ausgetragen werden kann. Rekorde sind nicht ausgeschlossen.

2019 fand zum letzten Mal die Tourist Trophy statt, danach wurde es ruhig auf der Isle of Man, weil die Coronavirus-Pandemie die Road-Racing-Szene fest im Griff hatte und 2020 sowie 2021 an eine Austragung nicht zu denken war. In dieser Zeit wurde von Seiten der Organisation einiges bewegt. So wird es dieses Jahr erstmals die Möglichkeit geben, die Rennen ganz bequem von zuhause aus via Live-Streaming zu verfolgen.

Es war aber nicht die TT 2019, die bei Fans in Erinnerung blieb, sondern die Veranstaltung im Jahr davor, in der sämtliche Rundenrekorde verbessert wurden. Das Brüderpaar Ben und Tom Birchall blieb mit ihrer Zeit von 18:59,018 Minuten als erstes Gespann unter der 19 Minuten-Schallmauer und Peter Hickman schraubte den absoluten Rundenrekord auf 16:42,778 (Schnitt 217,989 km/h). Dass Michael Dunlop (Supersport und Supertwin) sowie Michael Rutter (TT Zero) die Marken auch in den jeweiligen Klassen verbesserten, sei der vollständigkeithalber am Rande erwähnt.

Was ist dieses Jahr zu erwarten? Das Organisationsteam um TT Business Development Manager Paul Phillips lässt nichts unversucht, dass die diesjährige Ausgabe ein absolutes Highlight wird. In den kommenden Jahren ist geplant, die an sich schon unvergleichliche Veranstaltung noch attraktiver zu gestalten, damit auch in der nächsten Dekade Fahrer, Teams und Motorsportfans nicht das Interesse an der Tourist Trophy verlieren.

So wurde in den letzten Monaten auch an der Strecke eifrig Hand angelegt. So manche Unebenheit wurde ausgebügelt und in einigen neuralgischen Stellen das Asphaltband neu aufgetragen, auch Kurvenradien wurden leicht angepasst, denn wenn das Wetter so wie 2018 passt, sollen nach der dreijährigen Zwangspause auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course unbedingt neue schnellste Runden möglich sein.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)