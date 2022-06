TT, Qualifying 5: Drei Bestzeiten für Peter Hickman

Drei Bestzeiten in drei Klassen (Superbike, Superstock, Supertwin), bei den Konkurrenten von Peter Hickman sollten sich langsam Sorgenfalten breit machen. Bei den Supersportlern war Michael Dunlop der Schnellste.

Auch am fünften Trainingstag für die Rennen zur Tourist Trophy konnten sich die Fahrer nochmals steigern, allen voran Peter Hickman. Der 35-jährige Brite drückte dem Qualifying den Stempel auf und sorgte sowohl in der Klasse Superbike, als auch den Kategorien Superstock und Supertwin für die klaren Bestzeiten.

Bei den Superbikes blieb er mit 16:59,579 Minuten (Schnitt 133,22 mph = 214,397 km/h) als einziger Pilot unter der 17-Minuten-Marke. Einen Wermutstropfen gab es für ihn auf der zweiten Runden, auf der er seine Sektorzeiten nochmals unterbieten konnte, doch dem BMW-Fahrer ging knapp vor der Ziellinie das Benzin aus. Bis zum Rennen am Samstagmittag muss sein Team dieses Problem noch in den Griff bekommen.

Ihm am nächsten kam erneut Dean Harrison, der auf seiner Kawasaki um nicht ganz sieben Sekunden länger für die Umrundung des Snaefell Mountain Courses benötigte. Als Dritter war Davey Todd (Honda) so schnell wie noch nie davor. Die Körpersprache des 26-jährigen Briten demonstrierte danach seine Zuversicht. Michael Dunlop, der bisher mit seiner Suzuki nicht zufrieden war, kommt langsam in Schwung – Platz 4.

David Datzer (BMW), der am Vortag eine starke Performance ablieferte, wurde auf seiner Runde von langsameren Konkurrenten eingebremst. Der Deutsche entschied sich danach, das fünfte Qualifying vorzeitig zu beenden. Der Österreicher Julian Trummer konnte seine Zeit weiter nach unten drücken und dem Schweizer Kawasaki-Fahrer gelang nach einigen Problemen mit seinem Motorrad eine Zeit unter 19 Minuten.

Auch in den Klassen Superstock (vor Todd und Conor Cummins) und Supertwin (vor Dunlop und Lee Johnston) hieß der Trainingsschnellste Peter Hickman. Nicht umsonst wurde der fünffache TT-Sieger und Rundenrekordhalter von vielen im Vorfeld als erster Anwärter auf weitere Triumphe bei der Tourist Trophy bezeichnet.

Seinen nicht zu übersehenden Frust, dass es ausgerechnet in der Premiumklasse noch nicht nach seinem Wunsch läuft, konnte Michael Dunlop auf seiner Yamaha bei den Supersportlern kompensieren. Mit 17:52,369 Minuten distanzierte er Dean Harrison (Kawasaki) bzw. seinen Markenkollegen Jamie Coward um 8,606 bzw. 12,405 Sekunden. Julian Trummer (Yamaha) erzielte mit 19:15,839 die zwanzigschnellste Zeit.

Bei den Seitenwagen waren einmal mehr Ben und Tom Birchall die Schnellsten. In ihrer ersten Runde benötigten sie 19:15,830 Minuten für die über 60 Kilometer lange Strecke, auf ihrem zweiten Umlauf waren sie unwesentlich langsamer. Die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe schoben sich vor Peter Founds/Jevan Walmsley an die zweite Stelle. Als Vierte verloren Tim Reeves/Kevin Rousseau bereits über eine halbe Sekunde auf Birchall/Birchall.