Ben und Tom Birchall (LCR) holen sich elften TT-Sieg

Den erwarteten Favoritensieg gab es im ersten Seitenwagen-Rennen durch Ben und Tom Birchall. Das spannende Duell um Platz 2 geht hauchdünn an die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe.

Nach dem Rennabbruch am Samstag erhalten die Seitenwagen-Team am Montag zwischen dem ersten Supersport- und dem Superstock-Rennen ihren Lauf nachzutragen. Die Renndistanz wird von drei auf zwei Runden verkürzt, das heißt, sie müssen nur noch etwas mehr als 120 anstatt 180 Kilometer auf dem körperlich anstrengenden Snaefell Mountain Course zurücklegen.

Bevor sie aber endlich auf die Strecke dürfen, werden die Crews auf eine harte Geduldprobe gestellt. Wegen eines Zwischenfalls im vorangegangenen Supersport-Rennen, bei dem Michael Dunlop (Yamaha) die Oberhand über Dean Harrison (Kawasaki) und Peter Hickman (Triumph) behielt, bedurfte es einiger umfangreicher Reparaturarbeiten an der Streckenbegrenzung.

Was sich schon in den Trainingssitzungen angedeutet hatte, wiederholt sich auch im Rennen. Die zehnfachen TT-Sieger Ben und Tom Birchall stürmen in ihrem neuen LCR-Gespann von der Startlinie auf und davon. Schon bei der ersten Zwischenzeit bei Glen Helen war klar, dass sie nur technische Probleme von einem weiteren Sieg abhalten können.

Hinter dem britischen Brüderpaar entwickelte sich der erwartete Zweikampf zwischen den beiden Manxmen Ryan und Callum Crowe sowie Peter Founds/Jevan Walmsley. Etwas überraschend nimmt Dave Molyneux mit seinem Beifahrer Daryl Gibson, die erstmals in ihrem DMR-Seitenwagen einen KTM-Motor 890 einsetzen, den vierten Platz ein.

Nach 19:12,055 Minuten beenden die Birchalls ihre erste Runde. Crowe/Crowe liegen nur etwas mehr als sieben Sekunden dahinter. Founds/Walmsley haben auch nur weitere 1,5 Sekunden auf die Führenden verloren. Es ist ein engeres Rennen, als nach dem Training zu erwarten war. Molyneux/Gibson liegen nach wie vor auf dem vierten Platz.

Für TT-Rookie Harry Payne, der den erfahrenen Mark Wilkes an seiner Seite hat und im Training mit schnellen Zeiten aufhorchen ließ, endet das Debüt auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course vor einer großen Zuschauermenge bei Creg-ny-Baa. Tim Reeves/Kevin Rousseau und Lewis Blackstock/Patrick Rosney geben in den Boxen auf.

Während vorne Birchall/Birchall von Zwischenzeit zu Zwischenzeit kontinuierlich ihre Führung aufbauen, versucht dahinter Founds verzweifelt, seinen Rückstand auf Crowe zu verringern. Bevor es zum letzten Mal über die Vollgaspassagen von der Ramsey Haarnadel zurück nach Douglas auf die Glencrutchery Road geht, liegt er 1,015 Sekunden zurück.

Obwohl sie ohne Druck ihrem elften TT-Sieg entgegenfahren, bleiben Ben und Tom Birchall nur etwa zwei Zehntelsekunden über ihrem Rundenrekord. Der Kampf um Platz 2 dauert bis zur Ziellinie. Ein Slide von Founds/Walmsley eingangs Govenors Dip bringt die Entscheidung zugunsten der Crowe-Brüder. 0,112 Sekunden trennen die Widersacher.

Ergebnis:

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), Honda LCR, 2 Runden in 38:11,338 min. 2. Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), Honda LCR, 13,989 sec zur. 3. Peter Founds/Jevan Walmsley (GB), Honda LCR, +14,101 sec. 4. Dave Molyneux/Daryl Gibson (GBM), DMR KTM. 5. Gary Bryan/Philip Hyde (GB), Honda Baker. 6. Conrad Harrison/Andrew Winkle (GB), Honda Bellas. 7. Gary Gibson/Tom Christie (GB), Suzuki Shelbourne. 8.Roger Stockton/Bradley Stockton (GB), Suzuki LCR. Schnellste Runde: Birchall in 18:59,283 (Schnitt 119,22 mph).