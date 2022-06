Hickman gewinnt Superstock-TT vor Cummins und Todd

Mit einem überlegenen Sieg von Peter Hickman vor Conor Cummins und Davey Todd endet das Superstock-Rennen auf der Isle of Man. David Datzer und Julian Trummer belegen die Plätze 20 und 22.

Kein Tag, an dem es bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man nicht zu einer Verschiebung der Startzeiten kommt. Auch die Superstock-Piloten müssen sich damit abfinden, dass sie nicht wie geplant um 15.00 Uhr Ortszeit, sondern erst um 18.35 Uhr die drei Runden aufnehmen dürfen. Ein Zwischenfall im Supersport-Rennen zwang zu zeitraubenden Aufräumungsarbeiten, weil eine beschädigte Streckenbegrenzung repariert werden musste.

Es gibt nicht wenige Insider, die davon ausgehen, dass jene Fahrer, die zu Mittag am Supersport-Rennen teilgenommen haben, im Vorteil sind. Sie wissen genau um die Beschaffenheit des Snaefell Mountain Course Bescheid, obwohl die Bedingungen am gesamten Tag nicht besser sein könnten, wie der Supersport-Rundenrekord von Michael Dunlop und die flotten Zeiten der Seitenwagen-Sieger Ben und Tom Birchall unter Beweis stellen.

Peter Hickman (BMW), Davy Todd (Honda), Michael Dunlop (Honda), Conor Cummins (Honda), Lee Johnston (BMW), Jamie Coward (Yamaha) und Dean Harrison (Kawasaki) lautete die Reihenfolge nach dem Training. Allen sieben Fahrern ist ein Triumph in dieser seriennahen Klasse zuzutrauen, aber man darf auch Glenn Irwin (Honda) nicht gänzlich außeracht lassen, hat er doch im Superbike-Rennen die schnellste Runde eines TT-Newcomers gedreht.

Dass Hickman die Führung übernimmt, ist keine Überraschung, sehr wohl aber sein Vorsprung von über zwölf Sekunden auf Todd. Hinter Cummins und Johnston liegen die Mitfavoriten Harrison und Dunlop nur auf den Plätzen 5 und 6. Die deutschsprachigen David Datzer (BMW) und Julian Trummer (BMW) nehmen beim Boxenstopp die 21. bzw. 25. Position ein. Lukas Maurer (Kawasaki) ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Rennen.

Nach der zweiten Runde hat sich an der Reihenfolge der Top-4 nichts nur verändert. Dass Dunlop den vor ihm klassierten Johnston nicht längst überholt hat, liegt daran, dass er von Creg-ny-Baa bis nach Braddan Bridge keinen Weg an John McGuinness findet. Kurz danach löst sich das Problem von selbst, der nordirische BMW-Fahrer rollt mit seiner Maschine aus. Irwin hat in der Box aufgegeben. Datzer klopft als 22. an den Top-20 an und Trummer ist vor der letzten Runde nur zwei Ränge dahinter.

Mit einem Vorsprung von über 15 Sekunden kann Hickman die letzten 60 Kilometer entspannt angehen. Bis zur Ziellinie verliert er etwas auf Lokalmatador Cummins, der immer besser in Fahrt kommt und seinen Teamkollegen Todd auf den dritten Platz verdrängt hat. Nach drei Runden darf sich Hickman über seinen zweiten TT-Erfolg in dieser Woche freuen. Hinter Cummins und Todd belegen Harrison und Dunlop die Ränge 4 und 5.

Eine feine Leistung liefert David Datzer ab. Der Deutsche vom Team MTP-Racing by Syntainics Penz 13 hatte am Samstag das Superbike-Rennen vorzeitig beendet, weil er sich für die Superstock-Klasse schonen wollte. Eine Verletzung machte sich mit einer Muskelentzündung bemerkbar. Zwei Plätze hinter seinem Markenkollegen überquerte Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) die Ziellinie. Der Österreicher blieb in der letzten Runde nur knapp eine Sekunde über seiner persönlich schnellsten Zeit.

Ergebnis:

1. Peter Hickman (GB), BMW, 3 Runden in 52,01,235 min. 2. Conor Cummins (GBM), Honda, 12,701 sec zur. 3. Davey Todd (GB), Honda, +20,366 sec. 4. Dean Harrison (GB), Kawasaki. 5. Michael Dunlop (GB), Honda. 6. Jamie Coward (GB), Yamaha. 7. Ian Hutchinson (GB), BMW. 8. Dominic Herbertson (GB), BMW. 9. John McGuinness (GB), Honda. 10. Phillip Crowe (GB), BMW. Ferner: 20. David Datzer (D), BMW. 22. Julian Trummer (A), BMW. Schnellste Runde: Cummins in 17:00,374 (Schnitt 133,116 mph).