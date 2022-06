Supersport-Sieg geht an Michael Dunlop, Trummer 22.

Bereits vor dem zweiten Supersport-Rennen war Michael Dunlop der erfolgreichste Fahrer dieser Klasse: Nach seinem Sieg vor Peter Hickman hält er bei 21. Erfolgen bei der TT. Der Österreicher Julian Trummer wird guter 22.

Die Supersport-Fahrer eröffnen den letzten Tag der diesjährigen Tourist Trophy mit einem auf zwei Runden verkürzten Rennen. Mit 17 Grad darf die Lufttemperatur als moderat bezeichnet werden, das einzige Problem könnte der starke und böige Wind im Bereich der Bergpassage zwischen Ramsey Hairpin und Creg-Ny-Baa darstellen.

Im Gegensatz zu Montag wird es ein Sprint von der Startlinie bis zum Zielstrich auf der Glencrutchery Road, kein Boxenstopp wird den Rhythmus unterbrechen. Der Tankinhalt der Maschinen reicht auf alle Fälle, um über die Renndistanz von etwas mehr als 120 Kilometern zu kommen.

Zur Erinnerung: Das erste Supersport-Rennen wurde am Montag eine Beute von Michael Dunlop. Für den Nordiren war es bereits der 20. Sieg bei der Tourist Trophy, er bringt ihn näher an die nach wie vor von seinem Onkel Joey Dunlop gehaltene Bestmarke von 26 Erfolgen. Die Ränge 2 und 3 gingen an die Briten Dean Harrison und Peter Hickman.

Es ist tatsächlich Dunlop (Yamaha), der bei der ersten Zwischenzeit in Front liegt, allerdings nur etwas mehr als eine Zehntelsekunde vor Hickman (Triumph). Harrison (Kawasaki) ist mit zwei Sekunden Rückstand Dritter vor Davey Todd (Honda) und Jamie Coward (Yamaha). Julian Trummer, der einzige Deutschsprachige im Feld, liegt an der 26. Position.

Bevor es zum ersten Mal über die Mountain Mile geht hat sich der Vorsprung von Dunlop auf 0,576 Sekunden vergrößert. Hinter Hickman und Harrison hat sich Coward vor Todd und James Hillier (Yamaha) an die vierte Stelle geschoben. John McGuinness (Honda) spielt keine Rolle, der 23-fache TT-Sieger mit Startnummer 1 ist weit abgeschlagen.

Nach 17:52,421 Minuten beendet Dunlop den ersten Umlauf. Der Rückstand von Hickman beträgt immer noch bei 0,57 Sekunden. Harrison scheint aus dem Rennen um den Sieg, er liegt über zehn Sekunden zurück. Todd, Coward, Conor Cummins (Honda), Hillier, Dominic Herbertson (Kawasaki), Lee Johnston (Yamaha) und Mike Brown (Yamaha) komplettieren die Top-10.

Hickman hat die vor ihm gestarteten McGuinness, Todd und Hillier eingeholt, verliert dadurch über eine Sekunde auf den Führenden. Bei Glen Helen trennen Dunlop und Hickman etwas weniger als zwei Sekunden. Das könnte die Entscheidung im Kampf um den Sieg gewesen sein. Trummer hat sich um drei Positionen verbessert – 23. Nach Runde 1.

Noch gibt sich Hickman, der dieses Jahr bereits drei TT-Rennen gewonnen hat, nicht geschlagen. Der Triumph-Pilot lässt nichts unversucht, seinen Rückstand zu verringern. Aber auch Dunlop ist sich durchaus bewusst, dass er sein ganzes Können in die Waagschale werfen muss, um das bessere Ende auf seiner Seite zu haben.

Auf den letzten Kilometern lässt sich Dunlop seinen 21. Sieg auf dem Snaefell Mountain Course nicht mehr nehmen. Damit zerstört er auch die Hoffnung von Hickman, den Rekord von Ian Hutchinson vor fünf Siegen in einer Woche einzustellen. 3,297 Sekunden fehlen Hickman am Ende. Platz 3 geht an Harrison. Der Österreicher Trummer beendet das Rennen an der 22. Stelle.

Ergebnis

1. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 2 Runden in 35:29,154 min. 2. Peter Hickman (GB), Triumph, 3,297 sec zur. 3. Dean Harrison (GB), Kawasaki, +24,645 sec. 4. Davey Todd GB), Honda. 5. Jamie Coward (GB), Yamaha. 6. Conor Cummins (GBM), Honda. 7. James Hillier (GB), Yamaha. 8. Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9. Mike Brown (GB), Yamaha. 10. Paul Jordan (GB), Yamaha. Ferner: 22. Julian Trummer (A), Yamaha. Schnellste Runde: Dunlop in 17:36,732 min.