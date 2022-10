Tourist Trophy 2022 fordert sechstes Menschenleben

Die Rennen zur Tourist Trophy standen dieses Jahr unter keinem guten Stern. Nach Mark Purslow, César Chanal, Davy Morgan, Roger und Bradley Stockton erlag nun auch Olivier Lavorel seinen schweren Verletzungen.

Der erste Lauf der Seitenwagen-TT dauerte erst wenige Minuten als er abgebrochen werden musste. Nur etwas mehr als einen Kilometer nach dem Start hatten die französischen TT-Newcomer César Chanal und Olivier Lavorel nach einem Sprung im Streckenabschnitt «Ago´s Leap» die Herrschaft über ihr Gespann verloren und waren heftig in eine Mauer geprallt.

Noch am Abend wurde vom Veranstalter bekanntgegeben, dass der verhängnisvolle Unfall ein Menschenleben gefordert hatte. Wurde zuerst der Beifahrer für tot erklärt, musste man einige Tage später seitens des Organisators eingestehen, dass eine bedauerliche Verwechslung vorlag, weil die beiden aus unerfindlichen Gründen ihre Erkennungsmarken vertauscht hatten.

Während es für Chanal keine Chance auf Rettung gab, wurde Lavorel nach der Erstversorgung im nahegelegenen Noble´s Hospital noch in der Nacht in eine Spezialklinik nach Großbritannien geflogen. Der 35-jährige Franzose aus Annecy hatte sich beim Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass man tagelang vom Schlimmsten ausgehen musste.

Lavorel erwies sich allerdings als starker Kämpfer, der seinen Lebensmut trotz der verheerenden Verletzungen, die er sich beim Unfall zugezogen hatte, nicht verlor. Doch sein heldenhafter Kampf gegen sein bedauerliches Schicksal war letztendlich nicht zu gewinnen. In der Nacht zum 25. Oktober erlag er in seiner französischen Heimat diesen Verletzungen.

Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Freunden.