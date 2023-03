North West 200 gerettet: Straßenrennfahrer atmen auf

Knapp acht Wochen vor der Veranstaltung kam die Entwarnung. Der organisierende Coleraine and District Motor Club teilte mit, dass das North West 200 wie geplant von 7. bis 13. Mai über die Bühne gehen kann.

Wegen des exorbitanten Anstiegs der Kosten für die Betriebshaftpflichtversicherung sah sich die Motorcycle Union of Ireland (Ulster Centre) als Motorsportbehörde gezwungen, diese Saison sämtliche Straßenrennen abzusagen, darunter auch das North West 200, das für viele Teams und Rennfahrer genutzt wurde, sich für die darauffolgende Tourist Trophy vorzubereiten.

Erst vor wenigen Tagen machte der Coleraine and District Motor Club als Veranstalter des Triangel-Rennens zwischen den nordirischen Städten Portstewart, Coleraine und Portrush darauf aufmerksam, dass rasch eine endgültige Entscheidung über die Austragung der Rennen herbeigeführt werden muss, weil die Zeit für die umfangreiche Organisation der für 7. bis 13. Mai terminisierten Rennen ablaufe.

Jetzt gab der Club bekannt, dass die größte Freiluftveranstaltung Irlands, die alljährlich an die 200.000 Zuseher in die Region lockt, gerettet ist und wie geplant Mitte Mai stattfinden kann.

«Wie in den letzten Wochen ausführlich dokumentiert wurde, war die diesjährige Veranstaltung durch einen enormen Anstieg der Kosten für die Betriebshaftpflichtversicherung in Gefahr geraten. Ein neuer Versicherungsvertrag wurde schließlich abgeschlossen, und dank des entscheidenden Eingreifens des Geschäftsmanns Derek Keys aus Co. Tyrone und einer großzügigen Spende seines Unternehmens Euro Auctions konnte die NW200 im Jahr 2023 durchgeführt werden.»

«Im März 2023 feiert Euro Auctions sein 25-jähriges Bestehen, und die Unterstützung des North West 200 bietet uns die ideale Gelegenheit, all den Menschen zu danken, die uns in diesen 25 Jahren unterstützt haben», Wurde Derek Keys in der Aussendung zitiert.»

«Die Veranstaltung wird von über 195.000 Menschen besucht, viele große und kleine Unternehmen sind auf Veranstaltungen wie diese angewiesen, um Handel und Wohlstand in den Nordwesten zu bringen. Diese Veranstaltung ist Teil des Erbes unserer Region, und ich freue mich, dass sie mit der Hilfe von Euro Auctions auch in diesem Jahr stattfinden kann.»

«Wir sind Derek Keys und Euro Auctions sehr dankbar für diese großzügige Unterstützung», sagte Mervyn Whyte, der für das North West 200 verantwortlich ist.

«Da es keine finanzielle Unterstützung von der Regierung gab, war wir bei der Bewältigung der Versicherungskrise auf uns allein gestellt. Das Eingreifen von Herrn Keys hat entscheidend dazu beigetragen, dass das diesjährige North West 200 gerettet werden konnte. Wir möchten auch den vielen Road Racing Fans danken, die so großzügig für die von der Motorcycle Union of Ireland, Ulster Centre, gestartete Crowdfunding-Initiative gespendet haben.»