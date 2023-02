Katastrophe: Alle Rennen 2023 in Nordirland abgesagt

Harter Schlag für die Straßenrennfahrer: Die stark gestiegenen Kosten für die Haftpflichtversicherung haben dazu geführt, dass von der Motor Cycle Union of Ireland sämtliche Rennen in Nordirland abgesagt wurden.

Die Straßenrennen in Nordirland wie das Cookstown 100, das Tandragee 100 oder die Armoy Road Races gehören auch bei Fahrern wie dem Deutschen Chris Meyer, dem Schweizer Ivo Ladde oder dem Österreicher Julian Trummer zu den bevorzugten Betätigungsfeldern. Auch beim North West 200 zählten die Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum zu den gern gesehenen Gästen.

Meyer, Ladde, Trummer oder auch der Eidgenosse Lukas Maurer und der Deutsche David Datzer, der heuer erstmals beim NW 200 am Start stehen wollte, können die bereits gebuchten Unterkünfte und Flüge stornieren, denn wie die Motor Cycle Union of Ireland in einer Aussendung mitteilte, werden sämtliche Rennen wegen der extrem gestiegenen Versicherungskosten ersatzlos gestrichen.

«Der Konsens war, dass die vorgeschlagenen Kosten zum jetzigen Zeitpunkt für die meisten Klubs nicht tragbar sind, um die erforderliche Haftpflichtversicherung für die Durchführung unserer geplanten Veranstaltungen zu gewährleisten. Die MCUI wird jedoch weiterhin alle Optionen für die Bereitstellung einer Haftpflichtversicherung verfolgen, sollten sich diese in naher Zukunft ergeben.»

Die Gesamtkosten für die Versicherung für dieses Jahr hätten rund 410.000 Pfund betragen. Das für Mitte Mai anberaumte NW 200 hätte statt 30.800 über 97.000 Pfund berappen müssen. Die Versicherungsbeiträge für eintägige Veranstaltungen wären von 2.450 Pfund im Jahr 2022 auf 7.750 Pfund in diesem Jahr gestiegen, während Klubs, die zweitägige Rennen veranstalten, 11.980 Pfund aufbringen hätten müssen, verglichen mit 3.790 Pfund im letzten Jahr.

Der Straßenrennsport hat ein paar schwierige Jahre hinter sich, nachdem Veranstaltungen wie das North West 200, die Tourist Trophy, die Classic TT, der Manx GP oder der Macau Motorcycle Grand Prix in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt wurden. Dieser jüngste Rückschlag könnte noch viel schlimmere Folgen für die Zukunft des Sports haben.