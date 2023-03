Absage oder nicht, langsam muss Entscheidung fallen

Schön langsam rückt der Zeitpunkt näher, an dem der «Coleraine and District Motor Club» als Veranstalter des North West 200 entscheiden muss, ob die Rennen Mitte Mai stattfinden werden oder nicht.

Seit Mitte Februar warten Teams, Rennfahrer und Fans darauf wie es mit dem Straßenrennsport in Nordirland weitergeht, nachdem die Motor Cycle Union of Ireland (Ulster Centre) als Dachverband des Motorradsports aufgrund exorbitant gestiegener Versicherungskosten vorerst sämtliche Straßenrennen wie das North West 200 oder den Ulster Grand Prix abgesagt hat.

In einer am Donnerstagnachmittag vom Coleraine and District Motor Club, dem organisierenden Klub des North West 200, herausgegebenen Erklärung heißt es, dass eine endgültige Entscheidung über die Austragung der Veranstaltung mit dem größten Zuschauerzuspruch in Nordirland so schnell wie möglich getroffen werden müsse, da die Zeit für die Organisation ablaufe.

Laut dem «NewsLetter» beläuft sich das jüngste Angebot für die Versicherung von Straßenrennen und Kurzstreckenveranstaltungen auf 315.000 Pfund (ca. 355.000 Euro), ursprünglich war von 410.000 Pfund die Rede. Die Kosten für das NW200 sollen 140.000 Pfund betragen, für den Ulster GP, der als zweitägiges nationales Meeting geplant ist, werden 40.000 Pfund veranschlagt.

Die Rennsportclubs in Nordirland wägen derzeit dieses neue Angebot für die Versicherung des North West 200, das vom 7. bis 13. Mai anberaumt ist, und anderer Road Races in Nordirland in diesem Jahr ab und wollen rasch zu einer Einigung gelangen.