NW200: Jeremy McWilliams auch mit fast 60 am Start

Ein Jahr vor seinem 60. Geburtstag denkt der Nordire Jeremy McWilliams noch immer nicht an den Ruhestand. Der Grand-Prix-Sieger aus Newtownabbey wird auch heuer wieder am North West 200 teilnehmen.

Nur ein Jahr vor seinem 60. Geburtstag wird der Nordire Jeremy McWilliams beim North West 200 in den beiden Supersport-Rennen eine Honda CBR600RR für das Wilson Craig Racing Team fahren. Der dreifache Supertwin-Rennsieger aus Newtownabbey wird seine 600er-Einsätze mit Auftritten bei den Rennen der Supertwins kombinieren.

McWilliams fuhr bereits bei der letztjährigen Sunflower Trophy-Veranstaltung in den Supersport-Rennen eine Honda im Team von Darren Gilpin. Die Gelegenheit, diese Verbindung für das NW200 aufzufrischen, ergab sich, nachdem sich Matthew Rees kürzlich bei einem Sturz beim Cookstown 100 zahlreiche Brüche zugezogen hatte.

«Matthew muss am Handgelenk operiert werden», erklärte Wilson-Craig-Teamchef Gilpin. «Ich hatte bereits vorher mit Jeremy darüber gesprochen, ob er beim North West 200 für uns fahren möchte. Er ist schon lange im Geschäft und unser Team verfügt über viel Rennerfahrung, also denke ich, dass wir alle wissen, was uns in der nächsten Woche erwartet.»

«Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich nicht wieder am North West 200 teilnehmen würde», gab sich McWilliams selbstbewusst. «Als sich die Möglichkeit ergab, auf guten Motorrädern wie den Wilson-Craig-Maschinen und der Bayview-Paton zu fahren, war das eine Gelegenheit, die ich mir auf keinen Fall entgehen lassen wollte.»

Der frühere Grand-Prix-Sieger lieferte letztes Jahr im ersten Supersport-Rennen eine starke Leistung ab und belegte hinter dem NW200-Rekordsieger Alastair Seeley und dem aufstrebenden Talent Davey Todd den dritten Platz. «Es war ein harter Kampf, der viel Spaß gemacht hat. Am Ende wussten Alastair, Todd und ich, alles gegeben zu haben.»

Als erfahrener Rennfahrer weiß McWilliams, dass ein Top-Ergebnis auf dem 14,436 Kilometer langen Dreieckskurs zwischen Portstewart, Coleraine und Portrush davon abhängt, einen guten Start zu erwischen. «Um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, muss man den Windschatten auf dieser Highspeed-Strecke geschickt ausnützen.»