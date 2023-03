Verspätetes TT-Debüt von Macau GP-Sieger Erno Kostamo

Erno Kostamo folgt seinen Rennfahrerkollegen Davey Todd, David Datzer und Matthieu Lagrive aus der International Road Racing Championship und wird dieses Jahr bei den Rennen der Tourist Trophy an den Start gehen.

Dass die International Road Racing Championship (IRRC) eine gute Vorbereitung für die Rennen der Tourist Trophy auf der Isle of Man ist, haben in den letzten Jahren bereits der Brite Davey Todd und der Deutsche David Datzer bewiesen. Nach dem Franzosen Matthieu Lagrive vor wenigen Wochen kündigte jetzt auch der Finne Erno Kostamo an, die ultimative Herausforderung für Straßenrennfahrer anzunehmen.

Kostamo wollte bereits 2020 bei der Tourist Trophy an der Startlinie stehen, doch die Absage der Rennen wegen der Coronavirus-Pandemie durchkreuzte seine Pläne. Dieses Jahr unternimmt der Sieger des letztjährigen Macau Motorcycle Grand Prix einen neuerlichen Anlauf. Im Team von Rico Penzkofer hat er alle Chancen, Juha Kallio als schnellsten finnischen Fahrer auf dem Snaefell Mountain Course abzulösen.

Als regelmäßiger Podiumsfahrer in der IRRC fährt Kostamo seit 2016 auf den Straßenkursen auf dem europäischen Festland, wobei seine beste Saison 2018 war, als er in der Superbike-Klasse hinter dem Briten Danny Webb und dem Deutschen Didier Grams Dritter wurde. Als Gesamtvierter in den Jahren 2017, 2019 und 2022 hat Kostamo vier Siege und 21 Podiumsplätze in der IRRC errungen, darunter Siege bei seinem Heimrennen in Imatra.

TT-Zeitplan 2023

03.06. Supersport 1

03.06. Seitenwagen 1

04.06. Superbike-TT

06.06. Superstock 1

06.06. Supertwin 1

07.06. Supersport 2

07.06. Seitenwagen 2

09.06. Superstock 2

09.06. Supertwin 2

10.06. Senior-TT