NW200, Q1: Dunlop, Seeley und Cooper die Schnellsten

Im ersten Superbike-Training für das North West 200 markierte Michael Dunlop die schnellste Zeit. Mit Datzer, Trummer, Maurer und Lupberger sind heuer Fahrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei.

Man muss in den Ergebnislisten lange zurückblättern, um den letzten Sieg von Michael Dunlop beim North West 200 zu finden. 2016 gewann der Publikumsliebling aus Ballymoney das Superbike-Rennen. Seither waren zweite und dritte Plätze das Höchste der Gefühle für den 21-fachen Tourist-Trophy-Sieger. Mit seiner Trainingsbestzeit in der Superbike-Klasse unterstrich der 34-jährige Honda-Pilot seine Anwartschaft auf den Sieg.

Fast zwei Sekunden zurück liegt mit Alastair Seeley ein weiterer Sieganwärter. Der 43-jährige Nordire hält bei bereits 27 Siegen auf dem 14,436 Kilometer langen Dreieckskurs, ein weiterer Erfolg von ihm wäre also keine große Überraschung. Auf den Plätzen 3 bis 8 folgen Lee Johnston, Peter Hickman, John McGuinness, Dean Harrison, Davey Todd und Glenn Irwin acht Fahrer, die alle scharf auf zumindest einem Platz auf dem Podium sind.

Unglaubliche 13mal stand Alastair Seeley nach einem Supersport-Rennen bereits auf der obersten Stufe des Siegertreppchens. Nach seiner Trainingsbestzeit vor Richard Cooper, Dean Harrison und Michael Dunlop hat er eindrucksvoll gezeigt, dass es auch dieses Jahr nicht gewillt ist, seinen Gegner freiwillig die Vorfahrt zu überlassen und mit der Ducati steht ihm auch eines der schnellsten Motorräder im Teilnehmerfeld zur Verfügung.

Mit 4:49,037 Minuten im Qualifying der Supertwin-Kategorie konnte Richard Cooper ein erstes Highlight setzen. Damit blieb der 40-jährige Brite, der 2022 beide Rennen dieser Klasse für sich entschieden hatte, danach disqualifiziert wurde, weil sein Motorrad als illegal eingestuft wurde, um 1,001 Sekunden unter dem offiziellen Rundenrekord aus dem letzten Jahr von Jeremy McWilliams, der die zweitschnellste Trainingszeit markierte.

Ein Regenschauer bevor die Superstock-Piloten losgelassen wurden, sorgte kurz für Konfusion. In der entscheidenden Phase präsentierte sich die Highspeed-Stecke allerdings wieder in ausgezeichnetem Zustand. Am Ende führte schaffte Alastair Seeley mit 2:21,769 min sogar die schnellste Zeit des Tages. Dahinter komplettierten Michael Dunlop, Peter Hickman, Davey Todd, Lee Johnston, Dean Harrison, Josh Brookes und Conor Cummins die Top-8.

Obwohl er vor der Veranstaltung gehörig unter Druck war, weil die Vorbereitung seiner Maschinen nicht so lief, wie er es gerne gehabt hätte, und er den Kurs zwischen den nordirischen Städten Portstewart, Coleraine und Portrush nur von Onboard-Aufnahmen auf YouTube kennt, fand sich der Deutsche David Datzer sofort mit den Bedingungen zurecht. Seinen 22. Platz bei den Superbikes toppte er mit Rang 16 in der Superstock-Kategorie.

Der Österreicher Julian Trummer erzielte bei den Supertwins zwar die 18. Schnellste Zeit, weil er aber nur eine gezeitete Runde schaffte, ist er momentan noch nicht qualifiziert. In der Superbike-Klasse ist er als 24. zwei Plätze vor dem Schweizer Lukas Maurer und bei den Superstocks trennt die beiden nur eine Position. Der Eidgenosse Olivier Lupberger steht momentan in der Superstock-Klasse auf dem 39. Startplatz.

NW200, Qualifying 1

Superbike

1. Michael Dunlop (GB), Honda, 4:22,658 min. 2. Alastair Seeley (GB), BMW, 4:24,587. 3. Lee Johnston (GB), Honda, 4:28,887. 4. Peter Hickman (GB), BMW, 4:29,922. 5. John McGuinness (GB), Honda, 4:30,287. 6. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 4:30,379. 7. Davey Todd (GB), Honda, 4:30,740. 8. Glenn Irwin (GB), Ducati, 4:31,076. 9. Conor Cummins (GBM), Honda, 4:32,146. 10. Mike Browne (GB), BMW, 4:33,796. Ferner: 22. David Datzer (D), BMW, 4:44,605. 24. Julian Trummer (A), Honda, 4:45,987. 26. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 4:48,388. NQ. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 5:22,040.

Superstock

1. Alastair Seeley (GB), BMW, 4:21,769 min. 2. Michael Dunlop (GB), Honda, 4:23,729. 3. Peter Hickman (GB), BMW, 4:24,853. 4. Davey Todd (GB), Honda, 4:26,409. 5. Lee Johnston (GB), Honda, 4:26,502. 6. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 4:27,280. 7. Josh Brookes (AUS), BMW. 8. Conor Cummins (GBM), Honda. 9. John McGuinness (GB), Honda, 4:30,499. 10. James Hillier (GB), Yamaha, 4:32,236. Ferner: 16. David Datzer (D), BMW, 4:39,482. 21. Julian Trummer (A), Honda, 4:40,912. 22. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 4:42,348. 39. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 5:02,295.

Supersport

1. Alastair Seeley (GB), Ducati, 4:36,589 min. 2. Richard Cooper (GB), Yamaha, 4:36,983. 3. Dean Harrison (GB), Yamaha, 4:38,119. 4. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 4:38,281. 5. Peter Hickman (GB), Triumph, 4:39,471. 6. Lee Johnston (GB), Yamaha, 4:40,499. 7. Davey Todd (GB), Honda, 4:42,395. 8. Mike Browne (GB), Yamaha, 4:43,301. 9. Paul Jordan (GB), Yamaha, 4:44,063. 10. Adam MacLean (GB), Yamaha, 4:45,841.

Supertwin

1. Richard Cooper (GB), Kawasaki, 4:49,037 min. 2. Jeremy McWilliams (GB), Paton, 4:52,452. 3. Paul Jordan (GB), Kawasaki, 4:56,801. 4. Adam McLean (GB), Kawasaki, 4:57,615. 5. Michael Dunlop (GB), Kawasaki, 4:59,210. 6. Lee Johnston (GB), Aprilia, 5:00,181. Ferner: NQ. Julian Trummer (A), Yamaha, 5:23,732.