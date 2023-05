Datzer und Ladde Werksfahrer für Krämer Motorcycles

Der Deutsche David Datzer und der Schweizer Ivo Ladde bilden bei den «300 Kurven von Gustav Havel» in Hořice und dem Manx Grand Prix auf der Isle of Man das offizielle Werksteam von Krämer Motorcycles.

Die Firma Krämer Motorcycles, die mit dem Einzylinder-Rennmotorrad EVO2-690R seit rund zehn Jahren in der Supermono-Klasse das Maß der Dinge ist, wird dieses Jahr mit ihrem Vertriebspartner Motolix beim «300 Kurven von Gustav Havel» in Hořice und dem Manx Grand Prix auf der Isle of Man als offizielles Werksteam am Start stehen. Als Piloten wurden der Deutsche David Datzer und der Schweizer Ivo Ladde unter Vertrag genommen. Beim Manx GP wird der Nordire Shaun Anderson die Mannschaft verstärken.

Bereits seit einigen Jahren ist Krämer Motorcycles als Partner von Rennfahrern wie Anderson oder Ladde in der internationalen Road Racing-Szene präsent. Bisher hat sich der Hersteller jedoch stets im Hintergrund gehalten. «Mit dem Kontakt zu David, der über unseren Partner Motolix entstanden ist, hat sich das Bild für einen offiziellen Road Racing-Auftritt vervollständigt. Mit Motolix und David sowie Ivo als erfahrene Road Racer möchten wir als Factory Racing Team sowohl in Hořice, als auch am Manx GP zeigen, dass wir mit der EVO2-690R siegfähig sind», erklärt General Manager Markus Krämer.

Das neu begründete Krämer Motolix Racing Team sieht das Rennen in Hořice als Hauptprobe für den gemeinsamen Auftritt am Manx Grand Prix, der im August auf der geschichtsträchtigen Isle of Man stattfindet. «Bei diesem Jahreshighlight wollen wir sicher sein, dass unser Team bestens aufgestellt ist. Mit den Entwicklungen, die unsere EVO2-690R in den vergangenen Jahren durchgemacht hat wissen wir, dass wir technisch in der Lage sind, vorne mitzufahren. Nun möchten wir auch das Team, das Umfeld und die Fahrer auf das gleiche Level bringen, um beim diesjährigen Manx GP unsere beste Gesamtperformance abrufen zu können», so Krämer weiter.

Auch wenn das Rennen in Hořice als Generalprobe für das Rennteam gilt, liegen auch hier die Hoffnungen auf Spitzenplätze hoch. Datzer sowie auch Ladde haben in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass ihnen der 300-Kurven-Rundkurs liegt. Datzer, der nur knapp 20 Kilometer vom Krämer-Hauptsitz entfernt wohnt, hält zurzeit in Hořice den Rundenrekord in der Superbike-Klasse.

Der 31-jährige Bayer ist überzeugt, dass er auch in der Supermono-Klasse vorne dabei sein kann: «Der Rundkurs von Hořice liegt mir sehr gut, was mein Rundenrekord zeigt – genau so gut liegt mir die Krämer EVO2-690R, auf der ich mich von der ersten Sekunde an beim Test in Rijeka extrem wohlgefühlt habe. Daher stehen die Chancen gut, dass wir in den vorderen Rängen mitspielen.»

Auch der Schweizer Ladde zeigte in der Vergangenheit starke Leistungen bei der tschechischen Tourist Trophy. Im Vorjahr erreichte er den dritten Platz in der Supermono-Klasse und sichert sich auch die zweitschnellste Rundenzeit, die je mit einem Einzylinder-Motorrad auf diesem Rundkurs gefahren wurde.