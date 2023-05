NW200: Regen und Unfall behindern zweites Training

Heftige Regenfälle während der Nacht und ein schwerer Unfall von Lee Johnston im abschließenden Qualifying für die Supersport-Klasse brachte den Zeitplan für das North West 200 durcheinander.

Die 14,436 Kilometer lange Naturrennstrecke, die die Städte Portstewart, Coleraine und Portrush verbindet, präsentierte sich nach einem nächtlichen Regenschauer am Morgen des zweiten und entscheidenden Zeittrainings in teilweise noch nassem Zustand, was sich in den Zeiten der Klassen Supertwin und Superstock deutlich bemerkbar machte.

Viele Fahrer zogen es in der Supertwin-Klasse vor, das zweite Qualifying in den Boxen auszusitzen. Einige mussten aber noch auf den Kurs, weil sie im ersten Training die Anzahl der Pflichtrunden nicht absolviert hatten, so auch Julian Trummer. Der Österreicher qualifizierte sich auf seiner Heattech-Yamaha für den 20. Startplatz.

In der Superstock-Kategorie konnte sich David Datzer in mitten der Road-Racing-Elite behaupten. Der deutsche BMW-Fahrer, der zum ersten Mal bei der größten Freiluftveranstaltung von Irland dabei ist, wird das Rennen am Donnerstagabend als bester Newcomer aus der ersten aus 20 Fahrern bestehenden Welle aufnehmen.

Die Supersport-Session musste wegen einem schweren Unfall abgebrochen werden. Der fünffache NW200-Sieger Lee Johnston kam zu Sturz. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Helikopter in das Royal Victoria Hospital in Belfast geflogen. Wie Event-Direktor Mervyn Whyte bestätigte, handelt es sich um keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Bevor auch das Superbike-Training nach einem Zwischenfall mit der roten Flagge beendet wurde, gelang es Alastair Seeley seinem nordirischen Landsmann Michael Dunlop die Pole-Position zu entreißen. Mit Peter Hickman wird der Rundenrekordhalter bei den samstägigen Rennen vor Dunlop den zweiten Startplatz einnehmen.

Wie schon in der Superstock-Kategorie beeindruckte Datzer mit einer bravourösen Vorstellung. Der Bayer konnte als 16. einige höher eingeschätzte Fahrer hinter sich lassen. Lukas Maurer bewies seine Härte zu sich selbst. Am Dienstag brach ihm ein aufgewirbelter Stein seinen rechten Mittelfinger. Der Schweizer biss auf die Zähne und schaffte locker die Qualifikation.

Obwohl für die Superstock- und Superbike-Kategorie qualifiziert muss Trummer nach technischen Problemen, die vor Ort nicht gelöst werden können, auf die Rennen verzichten. Auch in der Supersport-Klasse wurde er von der Technik im Stich gelassen. Eine wahrlich desaströse Woche für den Steirer.

NW200, Qualifying 2

Superbike

1. Alastair Seeley (GB), BMW, 4:20,634. 2. Peter Hickman (GB), BMW, 4:22,449. 3. Michael Dunlop (GB), Honda, 4:22,658. 4. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 4:23,150. 5. Davey Todd (GB), Honda, 4:24,317. 6. Josh Brookes (AUS), BMW, 4:24,672. 7. Glenn Irwin (GB), Ducati, 4:24,887. 8. Conor Cummins (GBM), Honda, 4:25,532. Ferner: David Datzer (D), BMW, 4:34,235.

Superstock

1. Alastair Seeley (GB), BMW, 4:21,769 min. 2. Michael Dunlop (GB), Honda, 4:23,729. 3. Peter Hickman (GB), BMW, 4:24,853. 4. Davey Todd (GB), Honda, 4:26,409. 5. Lee Johnston (GB), Honda, 4:26,502. 6. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 4:27,280. 7. Josh Brookes (AUS), BMW, 4:28,516. 8. Conor Cummins (GBM), Honda. 9. John McGuinness (GB), Honda, 4:30,499. 10. James Hillier (GB), Yamaha, 4:32,236. Ferner: 17. David Datzer (D), BMW, 4:39,482. 22. Julian Trummer (A), Honda, 4:40,912. 23. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 4:42,348. 43. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 5:02,295.

Supersport

1. Alastair Seeley (GB), Ducati, 4:36,589 min. 2. Richard Cooper (GB), Yamaha, 4:36,983. 3. Dean Harrison (GB), Yamaha, 4:38,119. 4. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 4:38,281. 5. Peter Hickman (GB), Triumph, 4:39,471. 6. Lee Johnston (GB), Yamaha, 4:40,499. 7. Davey Todd (GB), Honda, 4:42,395. 8. Mike Browne (GB), Yamaha, 4:43,301. 9. Paul Jordan (GB), Yamaha, 4:44,063. 10. Adam MacLean (GB), Yamaha, 4:45,841.

Supertwin

1. Richard Cooper (GB), Kawasaki, 4:49,037 min. 2. Jeremy McWilliams (GB), Paton, 4:52,452. 3. Paul Jordan (GB), Kawasaki, 4:56,801. 4. Adam McLean (GB), Kawasaki, 4:57,615. 5. Michael Dunlop (GB), Kawasaki, 4:59,210. 6. Lee Johnston (GB), Aprilia, 5:00,181. 7. Michael Sweeney (GB), Paton, 5:00,615. 8. Stefano Bonetti (I), Paton, 5:01,072. 9. Peter Hickman (GB), Yamaha, 5:01,357. 10. Joe Loughlin (IRL), Kawasaki, 5:07,701. Ferner: 20. Julian Trummer (A), Yamaha, 5:23,732.