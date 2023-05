TT2023: Monsteraufgabe für Michael «Jack» Russell

Schon 2022 hat Michael «Jack» Russell bei der Tourist Trophy Geschichte geschrieben. Er war der einzige Aktive, der an jedem Rennen teilgenommen hat. Heuer möchte der Brite in allen Rennen die Zielflagge sehen.

Im Vorjahr stellte sich Michael «Jack» Russell einer speziellen Herausforderung und schlug damit ein neues Kapitel in der an unglaublichen Episoden reichen Geschichte der Tourist Trophy auf. Als erster Teilnehmer stand er nicht nur bei allen Solo-Rennen an der Startlinie, er versuchte sich mit dem französischen Beifahrer Freddy Lelubez auch als Seitenwagen-Pilot.

Russell wollte allerdings nicht nur an jedem Rennen teilnehmen, er wollte sie auch beenden. In der Senior-TT, die den Höhepunkt und Abschluss der 14-tägigen Veranstaltung bildet, beendete ein Defekt am Motorrad seinen Traum. «Wir als Team sind mächtig stolz auf das Erreichte. Es war sowohl mental als auch körperlich eine große Herausforderung», hieß es auf seiner Facebook-Seite.

Und obwohl das TT-Programm dieses Jahr um ein zusätzliches Rennen in den Klassen Superstock und Supertwin erweitert wurde, findet sich der Name Michael «Jack» Russell erneut in allen Nennlisten. Der Brite, der bei der Royal Air Force beschäftigt ist, und sein Team werden auch dieses Mal nichts unversucht lassen, damit er bei allen Rennen die Zielflagge sieht.

Russells TT-Ergebnisse 2022

Superbike: 23. Platz

Supersport A: 23. Platz

Seitenwagen A: 12. Platz

Superstock: 27. Platz

Supertwin: 17. Platz

Supersport B: 24. Platz

Seitenwagen B: 20. Platz

Senior-TT: Ausfall